Невероятно просто: как научить собаку команде "Фу" быстро и эффективно

Команда "фу" — это универсальный способ остановить нежелательное поведение вашей собаки. Но как же научить её этой команде? Рассмотрим несколько эффективных методов!
Используйте команду "фу", когда собака делает что-то неправильное, например, пытается съесть что-то с пола. Важно поймать момент!
Говорите команду уверенно и громко. Собака должна чётко слышать вашу команду.
Как только собака останавливается, похвалите её и дайте лакомство. Это создаст положительную ассоциацию с командой.
Тренируйте команду как дома, так и на улице, чтобы ваша собака понимала, что "фу" работает в любой ситуации.
Обучение может занять время, но регулярная практика поможет вашей собаке усвоить команду.
Фото: unsplash.com/Ana Silva (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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