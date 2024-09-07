Невероятно просто: как научить собаку команде "Фу" быстро и эффективно

Команда "фу" — это универсальный способ остановить нежелательное поведение вашей собаки. Но как же научить её этой команде? Рассмотрим несколько эффективных методов!

Используйте команду "фу", когда собака делает что-то неправильное, например, пытается съесть что-то с пола. Важно поймать момент!

Говорите команду уверенно и громко. Собака должна чётко слышать вашу команду.

Как только собака останавливается, похвалите её и дайте лакомство. Это создаст положительную ассоциацию с командой.

Тренируйте команду как дома, так и на улице, чтобы ваша собака понимала, что "фу" работает в любой ситуации.

Обучение может занять время, но регулярная практика поможет вашей собаке усвоить команду.

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