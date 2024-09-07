Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Как научить собаку команде
  1. Главная
  2. Питомцы

Невероятно просто: как научить собаку команде "Фу" быстро и эффективно

Как научить собаку команде "Фу"

Команда "фу" — это универсальный способ остановить нежелательное поведение вашей собаки. Но как же научить её этой команде? Рассмотрим несколько эффективных методов!

Используйте команду "фу", когда собака делает что-то неправильное, например, пытается съесть что-то с пола. Важно поймать момент!

Говорите команду уверенно и громко. Собака должна чётко слышать вашу команду.

Как только собака останавливается, похвалите её и дайте лакомство. Это создаст положительную ассоциацию с командой.

Тренируйте команду как дома, так и на улице, чтобы ваша собака понимала, что "фу" работает в любой ситуации.

Обучение может занять время, но регулярная практика поможет вашей собаке усвоить команду.

Фото: unsplash.com/Ana Silva (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

В США подросток устроил стрельбу в школе

В США подросток устроил стрельбу в школе

В школе города Джоппатоу в американском штате Мэриленд произошла стрельба, в результате которой один подросток получил тяжелые ранения, сообщает местная полиция в пятницу.

Читать полностью
Космический корабль Starliner успешно приземлился в штате Нью-Мексико

Космический корабль Starliner успешно приземлился в штате Нью-Мексико

Космический корабль Starliner компании Boeing отправившийся шесть часов назад от международной космической станции, совершил успешную посадку в американском штате Нью-Мексико, сообщает НАСА.

Читать полностью

Общество

Певец Галлахер предложил поклонникам встать на колени ради билетов на концерт

Певец Галлахер предложил поклонникам встать на колени ради билетов на концерт

Певец рок-группы "Oasis" Лиам Галлахер в социальной сети предложил поклонникам приобрести билеты на концерт, стоя на коленях.

Читать полностью
Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой

Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой

Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.

Читать полностью

Новости