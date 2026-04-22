Живодерам напомнили о наказании: реальный срок можно получить не только по статье о животных

Реальный срок за жестокое обращение с животными чаще становится возможен не по профильной статье, а по статье об уничтожении чужого имущества, пояснил юрист, адвокат, телеэксперт Александр Бенхин. В комментарии NewsInfo он высказался о приговоре живодеру из Иркутской области.

Напомним, ранее издание "Российская газета" сообщило, что жителю Приангарья вынесли приговор за сожжение животных. Инициатору поджога предстоит провести три с половиной года в колонии строгого режима.

Бенхин отметил, что статья о жестоком обращении с животными давно существует в Уголовном кодексе и применяется на практике, однако реальные сроки по ней остаются редкостью. По его словам, обычно речь идет о штрафах или условном наказании, хотя в последние годы на фоне громких скандалов внимание к таким делам заметно выросло.

"Он получил три года реального тюремного срока не за само уничтожение животных, не за жестокое обращение с животными, хотя эта статья ему тоже вменялась и там много животных погибло. Он получил реальный срок по 167-й статье. Это умышленное уничтожение чужого имущества, поскольку он ферму уничтожил", — отметил правовед.

Юрист пояснил, что с правовой точки зрения животные в таких случаях рассматриваются как имущество собственника, поэтому уничтожение животных и фермы дало основание для более жесткой квалификации. Он добавил, что такой приговор можно считать показательным прецедентом для других подобных случаев.

Бенхин также подчеркнул, что норму о жестоком обращении с животными нужно применять чаще. По его мнению, отношение к животным остается важным показателем нравственного состояния общества.