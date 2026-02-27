Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:18

Не спешите с дорогими покупками: с чего начать обустройство пространства для питомца

Собаке совершенно все равно, на чем она будет спать и из какой миски есть, отметил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. В комментарии NewsInfo он рассказал, как правильно подготовиться к появлению питомца в доме и на что не стоит тратить деньги заранее.

Карапетьянц пояснил, что перед появлением животного важно в первую очередь определить его размер, возраст и породу, а уже потом готовить базовые вещи. По его словам, заранее покупать много аксессуаров не имеет смысла, так как они могут не подойти.

"Подстилку, миску для воды, для еды. Если это щеночек, понять его размеры, купить шлейку, ошейник для прогулок и поводок, лежанку с крепкой подстилкой, с крепким матрасиком, желательно со сменными чехлами, которые можно потом снять, постирать. Больше ничего не нужно. Все остальное по ходу приобретается", — отметил Карапетьянц.

Эксперт подчеркнул, что не стоит сразу приобретать дорогое снаряжение или большое количество игрушек. Щенки быстро растут, а интерес к предметам может оказаться кратковременным. Кроме того, животное может испортить дорогие вещи.

"Собаке совершенно все равно, на чем она будет спать. Ей что-то предложат, на том она спать и будет. Предложат голый пол, она будет спать на полу. Она не требует и не говорит: "Положите мне матрасик, мне тут неуютно. Определённый комфорт и уют для животного нужно создавать. Некоторые используют контейнеры специальные, клетки, загончики, в которых собака отдыхает и не болтается по всему дому. Не надо ориентироваться на дорогие ошейники", — добавил он.

Лежанки, игрушки и дополнительное оборудование можно докупать постепенно, ориентируясь на характер и поведение конкретной собаки, подчеркнул эксперт.

"Все это недешево стоит, надо постепенно приобретать по мере возрастания интереса у собаки, по мере ее определенных особенностей поведения. Две трети вещей, которые были приобретены, для собаки оказываются ненужными. В том числе ведро игрушек, которые совершенно не заинтересовали собаку. И щенка в том числе", — говорит кинолог.

По словам специалиста, главное — подготовиться морально и быть готовыми к изменению распорядка дня и уклада семьи.

