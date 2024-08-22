Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 91,6862
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 101,9508
Топ красивых пород собак
  1. Главная
  2. Питомцы

Топ-3 самых красивых пород собак, которые покорят ваше сердце

Топ красивых пород собак

Собаки — это не только верные друзья, но и настоящие красавцы! В мире существует множество пород, которые поражают своим внешним видом. Давайте рассмотрим топ-3 самых красивых пород собак, которые обязательно привлекут ваше внимание.

1. Алабай

Эта мощная и грациозная собака обладает великолепной шерстью и внушительным размером. Алабаи известны своей преданностью и защитными инстинктами.

2. Шпиц

Шпиц — это маленькая, пушистая собака с игривым характером и милой мордочкой. Их яркий окрас и веселый нрав делают их одними из самых популярных домашних питомцев.

3. Золотистый ретривер

Эти собаки славятся своей дружелюбностью и красотой. Их золотистая шерсть и умный взгляд делают их настоящими любимцами.

Фото: commons.wikimedia.org/wikimedia(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Iltalehti: в Финляндии около российской границы разместят бронетанковую бригаду НАТО

Iltalehti: в Финляндии около российской границы разместят бронетанковую бригаду НАТО

В Финляндии в городе Миккели около российской границы Североатлантический альянс намерен разместить бронетанковую бригаду, численность которой будет составлять 4-5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Читать полностью
Ирландский наемник пропал без вести на Украине

Ирландский наемник пропал без вести на Украине

Юный ирландский наемник, Алекс Рыжук, отправившийся на Украину воевать за нее в составе ВСУ, исчез без вести в зоне боевых действий на востоке страны несколько недель назад. Его судьба, по информации ирландской газеты Irish Examiner, предположительно, трагична.

Читать полностью

Общество

Опасные БАДы на маркетплейсах: Роскачество бьет тревогу

Опасные БАДы на маркетплейсах: Роскачество бьет тревогу

Роскачество провела исследование рынка биологически активных добавок (БАД) на популярных онлайн-площадках и выявила более 400 товаров с запрещенными ингредиентами.

Читать полностью
Комментатор Губерниев пообещал победить телеведущего Маркони в поединке

Комментатор Губерниев пообещал победить телеведущего Маркони в поединке

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что телеведущий Владимир Маркони "развалится" после их поединка.

Читать полностью

Новости