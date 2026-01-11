Собачий бюджет легко утекает незаметно: отдельный учёт расходов помогает увидеть реальную сумму за год

Содержание собаки может превратиться в заметную статью расходов уже в первый год — и дело не только в корме, но и в регулярных процедурах, без которых не обойтись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева. Он подчёркивает, что итоговая сумма зависит от породы и индивидуальных особенностей питомца, поэтому бюджет лучше продумывать заранее, в идеале — на год вперёд.

Почему "среднюю цену" вывести трудно

Владимир Голубев отмечает, что потребности владельцев и животных сильно различаются, поэтому универсальной цифры для всех не существует. При этом закономерность всё же просматривается: содержание небольшой собаки чаще обходится дешевле, потому что ей требуется меньше корма. Но экономия на базовых вещах ограничена, и к этому стоит быть готовым ещё на этапе выбора породы.

"Конечно, потребности у собаководов очень разные. Поэтому вывести среднюю стоимость содержания питомца практически невозможно. Понятно, что траты на небольшую собаку чаще всего меньше, просто потому что ей нужны меньшие порции еды. Планируя завести собаку, всегда стоит учитывать эти моменты и продумывать, во сколько примерно обойдется содержание той или иной породы, и на чем сэкономить не получится", — сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Обязательные расходы: корм, ветеринария и уход

Статьи расходов, по словам кинолога, можно разделить на несколько категорий, и в каждой есть траты, которые исключить "ни в коем случае не получится". К основным он относит питание — именно оно, как правило, становится самым крупным пунктом бюджета. В этом же списке находятся ветеринарные услуги, которые обеспечивают базовую профилактику и контроль состояния здоровья.

Голубев напоминает, что раз в год собаке необходимы плановая вакцинация и профилактический осмотр. Раз в три месяца требуется использование антипаразитарных препаратов, и это тоже регулярный расход. Если у питомца уже диагностированы заболевания, к обязательным тратам добавляются лекарства, назначенные ветеринаром.

Периодические покупки и резерв "на чёрный день"

Частота визитов к грумеру зависит от породы: одним собакам стрижка нужна раз в месяц, другим — раз в три месяца, но эти расходы всё равно остаются обязательными. Кроме того, всем питомцам без исключения нужны средства гигиены — шампуни, пенки для мытья лап и зубные пасты, которые обычно быстро заканчиваются. К периодическим расходам президент РКФ относит одежду и амуницию: часть вещей может служить несколько лет, а необходимость в них определяется особенностями породы и условиями содержания.

Отдельно Голубев выделяет непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в любой момент — от экстренного визита к ветеринару до госпитализации и сложной операции. Стоимость таких услуг, по его словам, может начинаться от нескольких десятков тысяч рублей и выше, поэтому резервный фонд лучше формировать заранее. В качестве практического шага кинолог советует проанализировать траты за прошлый год и вести учёт расходов на питомца отдельной категорией — в банковском приложении или блокноте.