Человек моет руки с мылом
© commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:35

Лучшие конструкции мыльниц: решётка, поддон или классика

Специалисты объяснили, чем отличаются настольные и подвесные мыльницы

На первый взгляд мыльница — это простая мелочь для ванной, но на деле именно от неё зависит удобство и аккуратность ухода за мылом. Чтобы выбрать подходящую модель, стоит учитывать не только дизайн, но и материал, а также конструкцию дна и способ установки.

Материалы мыльниц

Металл. Чаще всего используется нержавеющая сталь. Такие мыльницы долговечные, не боятся влаги и ударов, легко моются. Универсальны по стилю, но выбор дизайнов ограничен.

Керамика. Красивые, глянцевые и разнообразные по оформлению. Хорошо переносят влагу, но хрупки: падение почти всегда приводит к трещинам.

Стекло. Изготавливается из закалённого стекла, напоминающего по прочности посуду для запекания. Выглядит стильно, но также боится ударов. Чаще всего подходит для интерьеров в стиле хай-тек или минимализм.

Дерево. Натурально и красиво, но требует покрытия лаком, иначе впитывает влагу. Экологичность в таком случае теряется. Бамбуковые модели аналогичны.

Пластик. Самый доступный вариант. Долговечен, легко моется, не бьётся. Главный минус — простой внешний вид.

Силикон. Практичный современный материал: не бьётся, не боится влаги и высоких температур, выпускается в самых разных цветах и формах. Недостатки — высокая цена и нестандартный дизайн.

Конструкции мыльниц

По способу установки мыльницы делятся на два вида:

Настольные. Устанавливаются на край раковины или шкафчика. Легко переставить, не требуют монтажа. Минус — могут соскальзывать и занимать место.
Подвесные. Крепятся к стене: на присоски, липкую ленту или шурупы. Экономят пространство и надёжно держат мыло, но требуют правильной установки.

Не менее важно и дно мыльницы:
• цельное — неудобно, так как мыло быстро раскисает;
• перфорированное — хорошо сушит, но подходит только для установки над раковиной или ванной;
• двойное — оптимальный вариант: мыло остаётся сухим, а лишняя вода стекает в поддон, который нужно периодически мыть.

Выбирайте сами

Лучшая мыльница — та, которая соответствует именно вашим условиям. Металлические подвесные подойдут тем, кто ценит долговечность и практичность. Пластиковые настольные модели хороши для минимального бюджета или временного жилья. А силиконовые — выбор для тех, кто хочет современный аксессуар и готов заплатить больше. Главное — учитывать материал, способ крепления и конструкцию дна, тогда мыло всегда будет сухим и аккуратным, а сама мыльница гармонично впишется в интерьер ванной комнаты.

