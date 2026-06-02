СНТ поставило шлагбаум на въезде: один нюанс решает, законно ли перекрыли дорогу

Установка шлагбаума на въезде в садовое некоммерческое товарищество требует обязательного одобрения со стороны общего собрания собственников. Именно этот коллегиальный орган определяет формат организации въездной группы и правила доступа на территорию садового общества, заявила NewsInfo юрист Московского союза садоводов, кандидат юридических наук Оксана Васильева.

Специалист отметила, что любые расходы на монтаж системы контроля доступа должны быть четко зафиксированы в смете СНТ: средства либо закладываются в членские взносы, либо собираются как целевой взнос. При этом выбор технического решения, от считывателей номеров и электронных ключей до ручного механизма под управлением сторожа, остается на усмотрение членов товарищества.

"На основании собранных денежных средств правление должно будет заключить договор об установке шлагбаума. Он будет открываться либо по считыванию номера, либо по ключу электронному, либо путем поднятия шлагбаума на веревочке сторожем. В зависимости от того, как в смете заложат затраты", — пояснила юрист.

Вопрос законности перекрытия дорог зачастую упирается в статус земельных участков. Если через территорию СНТ проходят пути общего пользования, к примеру, к водоемам или соседним товариществам, блокировка проезда без наличия альтернативных маршрутов недопустима. Владельцам частных участков приходится учитывать законодательные ограничения, касающиеся границ собственности и потенциальных финансовых рисков при обустройстве территории.

Эксперт подчеркнула, что даже при отсутствии у СНТ официально оформленных дорог общего назначения, споры между председателем и собственниками нередко решаются через правоохранительные органы. Ограничение доступа для члена товарищества, который не оплатил целевой взнос на установку оборудования, является нарушением его прав на проезд к собственной земле. При возникновении конфликтов из-за преград на пути, владельцы участков зачастую обращаются в полицию, что быстро приводит к демонтажу незаконных ограничений.

"Судиться можно, конечно, но доказать, что это умышленно было сделано председателем очень сложно. Он скажет, что был сбой, в интернете сбой электричества и вообще так случилось. Доказать это очень сложно, поэтому проще через полицию", — добавила Васильева.

