Стихия остановила движение: сотни фур не могут проехать из-за снега в Забайкалье

В Забайкальском крае из-за мощного снегопада между сёлами Новопавловка и Хохотуй образовалась многокилометровая пробка из большегрузных автомобилей. Об этом сообщает ChitaMedia.

Снегопад начался ещё ночью, и за считанные часы 35 километров извилистой дороги оказались полностью заблокированы. Транспорт не может продвинуться ни вперёд, ни назад — грузовики стоят в плотной цепочке на скользком и занесённом участке.

Чтобы восстановить движение, дорожные службы начали отсыпать трассу песком. Работы осложняются низкой видимостью и продолжающимися осадками.

Сильный снегопад накрыл сразу несколько районов Забайкалья — Тунгокоченский, Шилкинский, Нерчинский, Могойтуйский, Чернышевский, Сретенский, Шелопугинский и Петровск-Забайкальский. Местные жители сообщают о проблемах с движением и в других направлениях.