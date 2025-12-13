Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:25

Мокрый снег и ветер обесточили целые районы: Пенза переживает энергетический коллапс

В Пензенской области без света осталась 61 тысяча жителей — губернатор Мельниченко

Снежная буря в Пензенской области обернулась масштабными отключениями электричества и осложнила ситуацию на дорогах, затронув десятки тысяч жителей. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале, комментируя последствия непогоды и ход восстановительных работ.

Массовые отключения электричества

По данным властей, из-за шквалистого ветра и мокрого снега произошли обрывы линий электропередачи. По состоянию на 8:00 мск без света оказались более 23 тысяч домов в 11 муниципальных образованиях, что затронуло 61 тысячу человек. Отключения зафиксированы в нескольких районах Пензы, включая микрорайоны Заря, Арбеково, Терновка и Окружная.

Региональные службы оценивают ситуацию как сложную, но управляемую. Основной упор делается на восстановление электроснабжения в жилом секторе и на объектах жизнеобеспечения, чтобы минимизировать последствия для населения.

Работа аварийных служб

Для ликвидации последствий непогоды в области задействовано около 40 аварийных бригад. Специалисты работают в круглосуточном режиме, устраняя повреждения сетей и восстанавливая подачу электроэнергии. Власти отмечают, что погодные условия осложняют работу, однако восстановительные мероприятия продолжаются без остановки.

Параллельно ведётся мониторинг обстановки в населённых пунктах, где перебои с электроснабжением сохраняются дольше всего. Региональные власти координируют действия энергетиков и экстренных служб, чтобы ускорить возвращение к штатному режиму.

Обстановка на дорогах

Непогода серьёзно повлияла и на дорожную ситуацию. Порывистый ветер сносит противогололёдную смесь, что ухудшает сцепление с дорогой и повышает риск аварий. В регионе зафиксировано большое количество ДТП, особенно на загородных трассах.

Местные СМИ со ссылкой на данные ГАИ сообщили о массовой аварии на трассе Тамбов — Пенза, где, по словам очевидцев, столкнулись более 20 автомобилей. Водителей призывают по возможности отказаться от поездок и соблюдать повышенную осторожность до стабилизации погодных условий.

