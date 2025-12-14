Следы есть, связи нет: загадочное исчезновение 13 снегоходчиков в Свердловской области

В Свердловской области продолжаются поиски группы снегоходчиков, которые не вернулись на базу после выхода в горный район. Инцидент произошёл в декабре, и, по имеющимся данным, связь с участниками похода была потеряна внезапно. Об этом, в частности, сообщает издание "Известия" со ссылкой на осведомлённый источник.

Что известно о пропавшей группе

Речь идёт о группе из 13 человек, отправившихся на снегоходах в район горы Ослянка — одной из самых высоких точек Среднего Урала. Поход проходил в зимних условиях, и возвращение на базу планировалось в тот же период, однако этого не произошло. Источник "Известий" сообщил о случившемся 14 декабря, когда стало ясно, что группа не выходит на связь.

В день исчезновения были предприняты первые попытки поисков, однако они не принесли результата.

Поисковые работы и организация операции

В настоящее время рассматривается разметка секторов поиска, организация общей волны связи и распределение групп на местности. Также подчёркивается необходимость централизованного управления операцией, что особенно важно в условиях труднодоступного горного района.

По словам очевидцев, снегоходчики могли подняться на вершину по уже проложенному путику в районе Курумной реки. Эти сведения позволяют предполагать, что группа действительно находилась на горе, однако дальнейший маршрут остаётся неизвестным.