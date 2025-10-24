Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Открытие зимнего сезона в Шерегеше
Открытие зимнего сезона в Шерегеше
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:24

Лучшие места для катания без толп и конфликтов: выбор для лыжников и сноубордистов

Специалисты выделили популярные курорты, предпочитаемые сноубордистами и лыжниками

Любители зимнего отдыха делятся на два лагеря — лыжников и сноубордистов. Первые уверены, что дисциплина и техника — залог удовольствия, вторые выбирают свободу и драйв. Между ними уже давно тянется негласное противостояние, которое порой портит атмосферу на склонах. Но есть курорты, где представители обеих сторон чувствуют себя по-настоящему комфортно — и даже не пересекаются.

Почему лыжники и сноубордисты не всегда ладят

Разногласия начинаются с самого подхода к катанию. Лыжники обвиняют райдеров в неосторожности и хаотичных движениях, из-за которых часто случаются столкновения. А сноубордисты считают, что лыжники относятся к ним свысока и стараются занять лучшие трассы.

На деле большинство конфликтов — результат устаревших стереотипов. Однако если вам комфортнее отдыхать среди "своих", можно выбрать курорт, где собраны именно такие единомышленники.

Где сноубордистов нет вовсе

Есть всего три места в мире, где доступ на склоны открыт исключительно лыжникам. Все они — в США, и каждое заслуживает отдельного внимания.

Альта (Alta, штат Юта)

Альта — одно из старейших горнолыжных направлений страны. На входе прямо указано: "Гора для лыжников". Сноуборд с собой брать бессмысленно — на подъёмник с ним не пустят.

Курорт расположен среди хребтов Уосатч и славится качественным снегом и ухоженными трассами. В инфраструктуре есть всё: школа катания, отели с панорамными окнами, СПА, бары и рестораны. Место ориентировано на тех, кто ценит комфорт и классический стиль отдыха.

Мэд Ривер Глен (Mad River Glen, штат Вермонт)

Этот курорт считается почти музеем старой школы. Здесь нет искусственного снега, а главная гордость — деревянный подъёмник, который до сих пор работает вручную. Именно его конструкция и стала причиной, по которой сноубордистов решили не пускать: их доски часто ломали механизмы и мешали движению очереди.

Атмосфера Мэд Ривер Глен — дружелюбная, семейная и немного ностальгическая. Здесь предпочитают тихий отдых без шоу и громких вечеринок.

Курорты, где любят сноубордистов

Хотя специализированных "только для досочников" курортов пока нет, есть несколько мест, где райдеры чувствуют себя хозяевами склонов.

Аворья (Avoriaz, Франция-Швейцария)

Расположенный на границе двух стран, этот курорт известен балансом: примерно половина гостей — сноубордисты. Здесь оборудованы четыре снежных парка, где можно тренировать трюки, а также зоны для фрирайда.

Аворья ценят не только за трассы: тут проходят небольшие музыкальные фестивали, работают уютные отели, бары и кафе. А для семей с детьми предусмотрены игровые площадки и детские школы катания.

Альп-д'Юэз (Alpe d'Huez, Франция)

Этот курорт — настоящая Мекка для любителей активного отдыха. Местные сноубордисты говорят, что здесь "никто не косится на доску". После катания можно сходить в кино, на каток, в боулинг или бассейн с подогревом.

Трассы подойдут как новичкам, так и опытным райдерам: есть длинные пологие спуски и зоны с уклоном до 35°. Отдельного упоминания заслуживают снежные парки — их несколько, с разными уровнями сложности.

Сравнение курортов

Курорт Для кого Особенности
Альта (США) Лыжники Полный запрет на сноуборд, отличные трассы, премиум-отели
Мэд Ривер Глен (США) Лыжники Традиции, натуральный снег, старинный подъёмник
Аворья (Франция-Швейцария) Сноубордисты Снежные парки, баланс лыжников и райдеров
Альп-д'Юэз (Франция) Сноубордисты Активная жизнь, развлечения, вечерние события

Советы шаг за шагом

  1. Определите стиль катания. Если любите скорость и стабильность — выбирайте лыжи. Если ближе трюки и свобода движений — сноуборд.
  2. Проверяйте политику курорта. Некоторые места действительно ограничивают доступ для определённых категорий.
  3. Берите снаряжение напрокат. Это удобнее и дешевле, чем везти своё.
  4. Выбирайте отели с сушильной комнатой. Мокрое снаряжение — главный враг комфорта.
  5. Оформите страховку. Спортивная страховка обязательна для любых горных активностей.

А что если…

А что если вы катаетесь на лыжах, а друзья — на сноубордах? Идеальный вариант — универсальные курорты вроде Les Deux Alpes (Франция) или Zermatt (Швейцария). Там есть зоны для обоих типов катания, школы для новичков и отличная инфраструктура après-ski.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психологи рассказали, как быстро уснуть в самолёте или поезде сегодня в 4:43
Как уснуть в самолёте, когда вокруг шум и свет: приёмы, которые сработают даже в экономе

Не можете заснуть в самолёте или поезде? Рассказываем, какие мелочи — от выбора маски до дыхательных техник — помогут уснуть даже в шумном вагоне.

Читать полностью » В каких случаях загранпаспорт признают недействительным - разъяснения по правилам сегодня в 3:39
Загранпаспорт превращается в подставку под кофе: мелкие ошибки, которые блокируют вылет

Узнайте, какие простые ошибки способны лишить вас поездки — от пятен до посторонних штампов — и как за пару шагов защитить свой загранпаспорт.

Читать полностью » Пилот указал реальные и надуманные причины страха перед авиаперелётами сегодня в 3:28
Самолёт трясёт, руки потеют, сердце колотится: как побороть страх полетов

Турбулентность, высота, отсутствие контроля — знакомые тревоги? Разбираем, почему мы боимся летать, и как понять, что полёты безопаснее, чем кажется.

Читать полностью » Мальцев: авиакомпании усилили проверку документов у россиян при перелётах через Турцию сегодня в 2:16
Из Екатеринбурга в Ушуайю — через отказ в посадке: почему турецкие авиалинии тормозят россиян

Путешествие мечты закончилось прямо у выхода на посадку. Почему россиян всё чаще разворачивают в аэропортах Турции и как не потерять сотни тысяч рублей?

Читать полностью » Дизайнер Жданова открыла для туристов исторический сад Ракицкого в Тарусе сегодня в 1:16
Мозаики, пироги и Цветаева: где найти уголок вечного искусства в РФ

Таруса — место, где прошлое и будущее делят один берег Оки. Здесь создают мозаики, спасают сады и пекут цветаевский пирог.

Читать полностью » Метеослужба Великобритании: пик солнечной активности ожидается в 2025 году сегодня в 0:37
Сияние, ради которого едут за тысячи километров: маршруты мечты на карте Европы

Зимние ночи в Гренландии, Финляндии и на островах Северной Европы превращаются в настоящее световое шоу. Узнай, где увидеть северное сияние во всей его красоте.

Читать полностью » Турагенты предложили Госдуме ввести единые правила ценообразования на туры вчера в 23:52
Wildberries разозлил туррынок: агентства требуют запретить акции и кешбэки

Турагентства потребовали ввести единый стандарт ценообразования и запретить скидки. Почему они считают это спасением отрасли — в материале.

Читать полностью » Россиян предупредили об усилении пограничного контроля в Южной Корее перед саммитом АТЭС вчера в 22:47
Въезд в Корею под лупой: туристов допрашивают, брони проверяют, а граница не шутит

Перед саммитом АТЭС в Южной Корее усилили меры безопасности: теперь туристам нужно указывать место проживания и быть готовыми к дополнительным проверкам.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Путешествие в Китай стало испытанием привычек и взглядов европейца на быт – Елена
Спорт и фитнес
Фитнес-блогер Арсений Ким назвал упражнения для рельефного пресса и плоского живота
Туризм
Эксперты назвали ключевые этапы подготовки к отдыху на горных лыжах
Культура и шоу-бизнес
Деми Ловато призналась, что сожалеет о недостаточном внимании к младшей сестре
Красота и здоровье
Аллерголог Владимир Болибок объяснил, чем холодовая аллергия отличается от переохлаждения
Технологии
Android Authority: владельцы Pixel критикуют Google за отказы в гарантийном ремонте
Наука
Инженеры Манчестерского университета превращают поршневой ветер поездов в электроэнергию — Амир Кешмири
Красота и здоровье
Привычка доедать еду мешает осознанному питанию и провоцирует чувство вины — Денис Долгов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet