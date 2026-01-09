Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Очищенная зимняя дорожка
© Мария Круглова is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:20

Пока снег лежит, калории тают: эта зимняя рутина запускает мощную нагрузку для вашего тела

Уборка снега сжигает до 550 ккал в час — тренер Бахтурина

Зимние снегопады для многих превращаются не только в бытовую обязанность, но и в неожиданную физическую нагрузку. Расчистка двора или дорожек может заменить тренировку и дать сопоставимый эффект для организма, если подходить к ней осознанно. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".

Физическая нагрузка вместо спортзала

По словам старшего тренера международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулины Бахтуриной, уборка снега с точки зрения физиологии относится к интенсивной функциональной нагрузке. Она сочетает силовые движения, повторяющиеся наклоны и приседания, работу на выносливость, а также активную терморегуляцию на холоде.

Такая активность задействует сразу несколько групп мышц и по метаболической классификации сопоставима с круговой тренировкой средней интенсивности. При этом нагрузка распределяется на ноги и ягодицы, мышцы кора, спину, плечи и руки, а также предплечья, отвечающие за удержание лопаты.

Энергозатраты и сравнение с тренировками

Эксперт отмечает, что количество сжигаемых калорий зависит от физической формы человека, веса, темпа работы и типа снега.

"Конкретное число энергозатрат будет зависеть от параметров человека, размеров двора и объемов снега. Но средние значения для человека весом 55-60 кг при умеренной работе — 300-400 ккал в час. При интенсивной работе будет сжигаться больше — 450-550 ккал в час", — сказала Бахтурина.

По этим показателям расчистка снега сопоставима с силовой тренировкой, функциональным тренингом и бегом трусцой. Это позволяет рассматривать её как полноценную физическую активность, а не просто хозяйственную обязанность.

Риски для здоровья и техника безопасности

При всей пользе уборка снега остаётся потенциально травмоопасной. Основная нагрузка при неправильной технике приходится на поясницу, что увеличивает риск растяжений и перегрузок. Кроме того, зимой чаще фиксируются скачки давления и повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Специалисты рекомендуют перед началом работы делать короткую разминку, поднимать снег за счёт силы ног, избегать резких поворотов корпуса и работать короткими подходами с перерывами. Также важно правильно одеваться и завершать работу лёгкой растяжкой.

Может ли уборка снега заменить тренировки

По мнению Бахтуриной, расчистка снега может стать временной альтернативой или дополнением к тренировкам, особенно в периоды высокой занятости. Однако полностью заменять ею системные занятия спортом не стоит, поскольку для гармоничного развития организму требуется разнообразие нагрузок.

