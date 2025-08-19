Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:42

Тайная жизнь снега в теплице: агроном назвал две неожиданные причины его использовать

Почему снег в теплице важен для борьбы с вредителями — советы агроэксперта

Вопрос о целесообразности заброса снега в теплицу зимой волнует многих дачников. Агроном Михаил Воробьев дал свои рекомендации, объяснив, зачем нужна эта процедура и когда ее следует проводить, чтобы получить максимальную пользу для будущего урожая.

Некоторые дачники убеждены, что снег в теплице согревает землю, а это, в свою очередь, благоприятно сказывается на урожайности культур, которые выращивают в защищенном грунте. Однако Михаил Воробьев развеял этот миф.

Агроэксперт отметил, что снег нужен в теплице вовсе не для того, чтобы повышать температуру почвы. По словам Михаила Воробьева, снег помогает бороться с насекомыми-вредителями, которые нередко остаются в почве, а также с их личинками.

По этой причине снег рекомендуется забрасывать в теплицу только после того, как земля немного промерзнет. Это необходимо для уничтожения вредителей, которые в этот момент находятся в почве.

Польза талой воды: увлажнение почвы

Весной же снег начнет таять и таким образом будет постепенно увлажнять грунт в теплице. Талая вода обладает очень полезными свойствами, о чем рассказал агроном Михаил Воробьев.

"Талая вода обладает очень полезными свойствами. Она слабоминерализованная, то есть она не засоляет и не защелачивает почву, и вообще ничего плохого с ней не делает, а только увлажняет. То есть для растений талая вода очень полезна", — отметил Михаил Воробьев.

Именно поэтому огородники и садоводы стараются рассаду поливать именно водой талой, а не из-под крана. Это подчеркивает важность талой воды для здоровья растений.

Сбор снега: с крыши теплицы

Специалист добавил, что снег можно закидывать в теплицу в середине зимы, когда его будет достаточно много. Он посоветовал дачникам использовать снег, собранный, например, с крыши теплицы.

Таким образом, заброс снега в теплицу имеет два основных преимущества: уничтожение насекомых-вредителей и постепенное увлажнение почвы талой водой.

Важно помнить, что снег не согревает почву, как это часто предполагается. Поэтому не стоит ожидать увеличения температуры в теплице после заброса снега.

Дачникам следует планировать работы в теплице с учетом заброса снега, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста растений.

Рекомендации: правильный подход к процедуре

Соблюдение рекомендаций агронома Михаила Воробьева позволит получить максимальную пользу от заброса снега в теплицу.

Выбор времени для заброса снега — середина зимы — является оптимальным. Это позволит обеспечить уничтожение вредителей и равномерное увлажнение почвы.

Интересные факты о снеге:

Снежинки имеют уникальную форму, которая никогда не повторяется.
Снег может отражать до 90% солнечного света.
Снег является хорошим теплоизолятором.
В некоторых районах мира снег выпадает круглый год.

Заброс снега в теплицу — полезная процедура, которая помогает бороться с вредителями и увлажнять почву. Соблюдение рекомендаций агронома Михаила Воробьева позволит дачникам получить хороший урожай и создать оптимальные условия для роста растений.

