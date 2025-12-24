От Калининграда до Дальнего Востока: редкая погодная картина охватила всю Россию сразу

Зима в этом году уверенно закрепилась почти по всей стране, превратив снежный покров в по-настоящему общенациональное явление. По данным синоптиков, белый ландшафт сейчас наблюдается практически повсеместно, от европейской части до Дальнего Востока. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

Снег почти по всей стране

По словам синоптика, на данный момент снежный покров покрывает 99% территории России.

"99% территории России находится под снежным покровом", — написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Такой показатель говорит о том, что зима вошла в активную фазу сразу в большинстве регионов.

При этом высота снега заметно различается в зависимости от территории. В ряде регионов снежный слой минимальный, тогда как в других он уже формирует устойчивые сугробы, характерные для середины зимы.

Обстановка в Москве и области

В столице, по данным "Фобоса", высота снежного покрова составляет около 2 сантиметров. В Московской области значения более разнородные — от 1 до 8 сантиметров, в зависимости от района. Несмотря на скромные показатели, синоптики отмечают, что снег уже выполняет свою сезонную функцию, защищая почву от резких перепадов температуры.

Прогноз на Новый год и январь

По предварительным прогнозам, жителей Москвы и Центральной России в новогодние праздники ждёт классическая зимняя погода. До конца декабря ожидаются умеренные морозы и снегопады. Днём 31 декабря температура в Москве может опуститься до -5…-10 градусов, а в новогоднюю ночь — до -9…-14 градусов.

К началу января снежный покров в центре страны, как ожидается, увеличится до 10-12 сантиметров, а в первой декаде месяца сугробы могут вырасти до 15-20 сантиметров. При этом в отдельных регионах страны, как сообщалось ранее, возможны экстремальные морозы с температурами до -55 градусов.