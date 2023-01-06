Жители города на Неве возмущены "тайным" сносом исторических зданий в праздники

Пока жители Северной столицы продолжают отмечать праздники, Смольный втихую занимается сносом исторического здания Научно-Исследовательского центра Ракетных Войск и Артиллерии (НИЦ РВиА).
При этом у исполнителя нет соответствующей документации, а время посередине зимних каникул выбрано специально, чтобы никто не обратил внимание, считают пользователи соцсетей. При этом, как полагают горожане, снос здания происходит в угоду интересов застройщика, которые лоббируют чиновники Смольного.
"Сообщается, что разрешительной документации на снос здания нет, а осенью была подана заявка на признание строения в качестве исторического объекта. Видимо, поэтому и начали работы по сносу в срочном порядке и в праздничные дни", — пишет один из комментаторов.
Кроме того, люди недовольны решением администрации губернатора Александра Беглова сделать световые инсталляции на набережной реки Мойки. По их мнению, из-за этого теряется исторический облик города на Неве, который становится похожим на "египетский базар".
Горожане призывают председателя СК РФ Александра Бастрыкина перебраться в Петербург, чтобы его "не так часто беспокоили" просьбами вмешаться в очередную скандальную ситуацию.
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