Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.12.2022 : 70,3375
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.12.2022 : 75,6553
Жители города на Неве возмущены
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:24

Жители города на Неве возмущены "тайным" сносом исторических зданий в праздники

Пока жители Северной столицы продолжают отмечать праздники, Смольный втихую занимается сносом исторического здания Научно-Исследовательского центра Ракетных Войск и Артиллерии (НИЦ РВиА).

При этом у исполнителя нет соответствующей документации, а время посередине зимних каникул выбрано специально, чтобы никто не обратил внимание, считают пользователи соцсетей. При этом, как полагают горожане, снос здания происходит в угоду интересов застройщика, которые лоббируют чиновники Смольного.

"Сообщается, что разрешительной документации на снос здания нет, а осенью была подана заявка на признание строения в качестве исторического объекта. Видимо, поэтому и начали работы по сносу в срочном порядке и в праздничные дни", — пишет один из комментаторов.

Кроме того, люди недовольны решением администрации губернатора Александра Беглова сделать световые инсталляции на набережной реки Мойки. По их мнению, из-за этого теряется исторический облик города на Неве, который становится похожим на "египетский базар".

Горожане призывают председателя СК РФ Александра Бастрыкина перебраться в Петербург, чтобы его "не так часто беспокоили" просьбами вмешаться в очередную скандальную ситуацию.

Мир

"Сотрудники были осведомлены": Евгений Пригожин указал на причастность DHL к покушению на главу Русского дома в ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с главой Русского дома Дмитрием Сытым.

Читать полностью

"Жду Вас у Бахмута. А Вы хвостом вильнули и в США": Пригожин обратился к улетевшему в Вашингтон Зеленскому

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который неожиданно покинул Бахмут и отправился в США.

Читать полностью

Общество

Аналитики издания

Аналитики издания "Эксперт" отметили основные взлеты и падения рейтингов главных лиц СВО

Россияне начали больше интересоваться военно-политическими вопросами. Об этом свидетельствуют рейтинги важнейших персон, которые оказали влияние на СВО в 2022 году.

Читать полностью
Не надо стесняться говорить о трудностях: Самонкин поддержал внимание Пригожина к проблемам участников спецоперации

Не надо стесняться говорить о трудностях: Самонкин поддержал внимание Пригожина к проблемам участников спецоперации

Политолог Юрий Самонкин поддержал поездку бизнесмена Евгения Пригожина в Донбасс к участн﻿икам спецоперации, которые заявили о дефиците боеприпасов.

Читать полностью

Новости