Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:15

Обычный храп превращается в остановку дыхания: почему это смертельно опасно

Елена Малышева: храп может быть признаком апноэ и опасен для сердца

Храп — проблема, знакомая многим семьям. Чаще всего его считают лишь досадным неудобством для окружающих. Однако врачи уверены: за громкими звуками во сне может скрываться серьёзное заболевание, способное влиять на сердце, мозг и общее состояние организма. В программе "Жить здорово!" на Первом канале этот вопрос подняла известный врач и телеведущая.

"Важно, чтобы храпящий человек, независимо от пола, прошёл полисомнографию", — подчеркнула врач и телеведущая Елена Малышева.

Почему храп опаснее, чем кажется

Храп возникает из-за вибрации мягких тканей глотки, когда дыхательные пути частично перекрываются. В тяжёлых случаях появляются эпизоды апноэ — кратковременные остановки дыхания. Организм в этот момент испытывает кислородное голодание, что негативно отражается на мозге, сердце и сосудах.

Сравнение: храп и апноэ сна

Состояние Симптомы Опасность
Простой храп Громкие звуки во сне, дискомфорт для партнёра Обычно не опасен, но мешает сну окружающим
Апноэ сна Остановка дыхания до 10-30 секунд, усталость днём Риск гипертонии, инфаркта, инсульта
Хронический храп Ежедневные эпизоды, сухость во рту, головные боли Может переходить в апноэ сна

Советы шаг за шагом

  1. Обратитесь к врачу-сомнологу при регулярном храпе.

  2. Пройдите полисомнографию — исследование сна, фиксирующее дыхание, работу сердца и мозга.

  3. Контролируйте вес: лишние килограммы увеличивают риск храпа.

  4. Избегайте алкоголя и седативных средств перед сном — они расслабляют мышцы глотки.

  5. Спите на боку, а не на спине: так дыхательные пути остаются более свободными.

  6. Поддерживайте уровень влажности в комнате — сухой воздух усиливает храп.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать храп → развитие синдрома апноэ сна → диагностика у врача.

  • Принимать успокоительные на ночь → усиление остановок дыхания → поиск других методов расслабления (дыхательные практики).

  • Использовать народные средства без обследования → потеря времени → полисомнография и современное лечение.

А что если храпят дети?

Храп у ребёнка — тревожный сигнал. Он может быть связан с аденоидами, искривлением перегородки или ожирением. Важно показать ребёнка ЛОР-врачу и при необходимости пройти обследование сна.

FAQ

Как понять, что храп — это уже болезнь?
Если во сне слышны остановки дыхания, а днём появляется сонливость и головные боли — нужно обследование.

Можно ли лечить храп самостоятельно?
Полностью избавиться от него без врачебной помощи сложно. Но похудение, отказ от алкоголя и сон на боку помогают уменьшить проявления.

Какие методы лечения существуют?
Используются СИПАП-терапия (аппарат для дыхания во сне), хирургия при анатомических проблемах и специальные капы.

