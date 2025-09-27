Обычный храп превращается в остановку дыхания: почему это смертельно опасно
Храп — проблема, знакомая многим семьям. Чаще всего его считают лишь досадным неудобством для окружающих. Однако врачи уверены: за громкими звуками во сне может скрываться серьёзное заболевание, способное влиять на сердце, мозг и общее состояние организма. В программе "Жить здорово!" на Первом канале этот вопрос подняла известный врач и телеведущая.
"Важно, чтобы храпящий человек, независимо от пола, прошёл полисомнографию", — подчеркнула врач и телеведущая Елена Малышева.
Почему храп опаснее, чем кажется
Храп возникает из-за вибрации мягких тканей глотки, когда дыхательные пути частично перекрываются. В тяжёлых случаях появляются эпизоды апноэ — кратковременные остановки дыхания. Организм в этот момент испытывает кислородное голодание, что негативно отражается на мозге, сердце и сосудах.
Сравнение: храп и апноэ сна
|Состояние
|Симптомы
|Опасность
|Простой храп
|Громкие звуки во сне, дискомфорт для партнёра
|Обычно не опасен, но мешает сну окружающим
|Апноэ сна
|Остановка дыхания до 10-30 секунд, усталость днём
|Риск гипертонии, инфаркта, инсульта
|Хронический храп
|Ежедневные эпизоды, сухость во рту, головные боли
|Может переходить в апноэ сна
Советы шаг за шагом
-
Обратитесь к врачу-сомнологу при регулярном храпе.
-
Пройдите полисомнографию — исследование сна, фиксирующее дыхание, работу сердца и мозга.
-
Контролируйте вес: лишние килограммы увеличивают риск храпа.
-
Избегайте алкоголя и седативных средств перед сном — они расслабляют мышцы глотки.
-
Спите на боку, а не на спине: так дыхательные пути остаются более свободными.
-
Поддерживайте уровень влажности в комнате — сухой воздух усиливает храп.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать храп → развитие синдрома апноэ сна → диагностика у врача.
-
Принимать успокоительные на ночь → усиление остановок дыхания → поиск других методов расслабления (дыхательные практики).
-
Использовать народные средства без обследования → потеря времени → полисомнография и современное лечение.
А что если храпят дети?
Храп у ребёнка — тревожный сигнал. Он может быть связан с аденоидами, искривлением перегородки или ожирением. Важно показать ребёнка ЛОР-врачу и при необходимости пройти обследование сна.
FAQ
Как понять, что храп — это уже болезнь?
Если во сне слышны остановки дыхания, а днём появляется сонливость и головные боли — нужно обследование.
Можно ли лечить храп самостоятельно?
Полностью избавиться от него без врачебной помощи сложно. Но похудение, отказ от алкоголя и сон на боку помогают уменьшить проявления.
Какие методы лечения существуют?
Используются СИПАП-терапия (аппарат для дыхания во сне), хирургия при анатомических проблемах и специальные капы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru