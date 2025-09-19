Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ночное апноэ у мужчины
ночное апноэ у мужчины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Сон превращается в угрозу: как храп крадёт здоровье мозга

Невролог Чэн: сильный храп повышает риск деменции и бессимптомных инсультов

Сильный храп — это не просто неудобство для окружающих. Он может напрямую повредить мозг и увеличить риск развития деменции. Об этом рассказал невролог Байбин Чэн в видеоролике, опубликованном в TikTok.

Как храп разрушает мозг

По словам врача, особую опасность представляет храп, сопровождающийся остановкой дыхания.

"Доступ кислорода к мозгу постоянно перекрывается, что приводит к микротравмам сосудов. Эти травмы связаны с бессимптомными инсультами и повышенным риском деменции", — объяснил Чэн.

Что показывают исследования

МРТ-обследования демонстрируют: у людей, страдающих храпом, уменьшается объём серого вещества в зонах мозга, отвечающих за память и мышление.

"Чем больше вы храпите, тем сильнее сокращаются эти области — например, гиппокамп, который критически важен для памяти", — подчеркнул невролог.

Дополнительный вред

Храп усугубляет ситуацию ещё и тем, что нарушает полноценный сон. Мозг не успевает восстановиться за ночь, а это ускоряет развитие когнитивных проблем в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лосось, авокадо и ягоды помогают коже оставаться молодой и сияющей сегодня в 22:47

Кремы не справятся: сияющая кожа начинается с тарелки

Секреты здоровой и сияющей кожи: дерматологи раскрывают роль питания. Узнайте, какие продукты богаты витаминами А, С, Е, омега-3 и помогут сохранить молодость и упругость кожи.

Читать полностью » Стоматолог Кудаев: кариес повышает уровень гормона стресса и усиливает тревожность сегодня в 22:21

Кариес влияет не только на зубы: учёные нашли связь со стрессом и тревогой

Исследования доказали: кариес и болезни дёсен повышают уровень стресса и тревожности, а лечение зубов помогает улучшить сон и эмоциональное состояние.

Читать полностью » Исследование: зелено-средиземноморская диета замедляет старение мозга сегодня в 22:42

Зелёный чай и шпинат против старости: почему этот вид средиземноморской диеты обошел классический

Узнайте, как зелено-средиземноморская диета, богатая зеленым чаем и манкая, может замедлить старение мозга. Исследование Гарвардской школы откроет секреты питания для долголетия.

Читать полностью » Учёные: миф о выносливости женщин к боли оказался неверным сегодня в 21:34

Кто страдает сильнее: неожиданное открытие о мужском и женском организме

Узнайте, почему женский организм острее реагирует на болевые сигналы. Исследования показывают различия в гормонах, мозге и иммунной системе.

Читать полностью » Учёные: средиземноморская диета снижает воспаление дёсен сегодня в 19:31

Средиземноморская диета спасает не только сердце: учёные нашли неожиданный эффект

Новое исследование показало связь между питанием и здоровьем дёсен. Средиземноморская диета снижает воспаление, а красное мясо усугубляет. Узнайте, как питание влияет на здоровье полости рта.

Читать полностью » Врачи: солевые и содовые ванночки для ног снижают усталость и риск грибка сегодня в 18:29

Простая ванночка для ног превращается в гормональный щит — вот как это работает

Домашний уход за ногами и овощи с фитоэстрогенами — простые практики, которые могут улучшить самочувствие и подарить ощущение гармонии.

Читать полностью » Психолог Алисия Рот: чем больше будильников вы используете, тем сложнее проснуться сегодня в 18:25

Кнопка "Отложить" ворует силы: почему сон превращается в пытку

Узнайте, почему привычка ставить несколько будильников вредит вашему сну. Эксперты делятся советами, как просыпаться бодрым с помощью всего одного сигнала! Правильный режим и методы.

Читать полностью » Чернослив помогает контролировать вес и снижает аппетит при употреблении перед едой сегодня в 17:19

Чернослив работает лучше любой диеты: как сладость помогает похудеть

Узнайте, когда лучше всего есть чернослив, чтобы максимально использовать его пользу. Советы по употреблению для похудения, улучшения пищеварения и энергии.

Читать полностью »

Новости
Наука

Геолог Мур обнаружил микросферулы и металлические частицы в океанских отложениях Баффинова залива
Туризм

Леонид Гелибтерман: гастрономический туризм становится драйвером развития регионов России
Авто и мото

Замена аккумулятора без сброса настроек: советы автоэлектрика
Технологии

Poco F7 Pro и Redmi Note 14 стали хитами лета на российском рынке смартфонов
Наука

Учёные зафиксировали связь одиночества с вариабельностью сердечного ритма у 824 человек
Садоводство

Холодостойкие и ранние сорта огурцов для разных регионов
Спорт и фитнес

Эксперт Брайан Карсон назвал принципы прогрессивной нагрузки для быстрого набора мышц
Наука

Археологи зафиксировали 950 бороздок в пещере Варибрук
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet