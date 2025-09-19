Сон превращается в угрозу: как храп крадёт здоровье мозга

Сильный храп — это не просто неудобство для окружающих. Он может напрямую повредить мозг и увеличить риск развития деменции. Об этом рассказал невролог Байбин Чэн в видеоролике, опубликованном в TikTok.

Как храп разрушает мозг

По словам врача, особую опасность представляет храп, сопровождающийся остановкой дыхания.

"Доступ кислорода к мозгу постоянно перекрывается, что приводит к микротравмам сосудов. Эти травмы связаны с бессимптомными инсультами и повышенным риском деменции", — объяснил Чэн.

Что показывают исследования

МРТ-обследования демонстрируют: у людей, страдающих храпом, уменьшается объём серого вещества в зонах мозга, отвечающих за память и мышление.

"Чем больше вы храпите, тем сильнее сокращаются эти области — например, гиппокамп, который критически важен для памяти", — подчеркнул невролог.

Дополнительный вред

Храп усугубляет ситуацию ещё и тем, что нарушает полноценный сон. Мозг не успевает восстановиться за ночь, а это ускоряет развитие когнитивных проблем в будущем.