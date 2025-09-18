Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:09

Проспал — потолстел: как привычка откладывать будильник разрушает обмен веществ

Врачи предупредили: откладывание будильника мешает похудению

Многие уверены, что привычка откладывать будильник на "ещё пять минут" — мелочь, которая никак не сказывается на здоровье. Однако врачи напоминают: это действие напрямую влияет не только на качество сна, но и на обмен веществ. Более того, именно утренние "переключения" могут мешать снижению веса.

Почему откладывание будильника опасно

Американская медсестра Джордан Брусс в беседе с Daily Mail рассказала, что каждое повторное пробуждение разрушает структуру сна. В особенности страдает фаза быстрого сна, которая отвечает за восстановление нервной системы и нормальное самочувствие в течение дня.

"Многократное пробуждение под звук будильника нарушает фазу быстрого сна. Человек просыпается, чувствуя себя еще более разбитым", — пояснила медсестра Джордан Брусс.

Роль кортизола

Каждый новый звонок будильника провоцирует выброс гормона кортизола. Обычно он помогает проснуться и держать давление в норме, но его переизбыток становится проблемой. Избыточный уровень кортизола:

  • поддерживает состояние хронического стресса;

  • способствует накоплению жировых отложений;

  • влияет на состояние кожи, волос и ногтей;

  • усиливает воспалительные процессы в организме.

Таким образом, привычка откладывать будильник буквально запускает цепочку физиологических реакций, которые мешают похудеть и ухудшают общее самочувствие.

Сравнение: разные утренние сценарии

Привычка К чему приводит Влияние на вес
Вставать сразу после первого звонка Быстрое восстановление, меньше стресса Стабильный метаболизм
Откладывать будильник несколько раз Разбитость, высокий кортизол Риск набора веса
Просыпаться без будильника (по биоритмам) Более естественный ритм Поддержка здоровья и фигуры

Советы шаг за шагом: как перестать "дремать" по утрам

  1. Ставьте будильник вдалеке от кровати, чтобы пришлось встать и выключить его.

  2. Используйте световой будильник или откройте шторы сразу после пробуждения.

  3. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время — даже на выходных.

  4. Откажитесь от позднего кофеина и гаджетов перед сном, чтобы улучшить качество сна.

  5. Начинайте утро с простых ритуалов — стакана воды, лёгкой зарядки, дыхательных упражнений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить несколько будильников с интервалом в 5-10 минут.

  • Последствие: постоянные выбросы кортизола и плохое настроение утром.

  • Альтернатива: один сигнал, после которого вы сразу встаёте.

  • Ошибка: пытаться "отоспаться" в выходные.

  • Последствие: сбой циркадных ритмов, трудности с засыпанием.

  • Альтернатива: придерживаться единого режима сна.

  • Ошибка: сразу хвататься за телефон в кровати.

  • Последствие: перегрузка мозга информацией, стресс.

  • Альтернатива: сделать пару глубоких вдохов и встать с постели.

А что если сменить режим?

Если привычка откладывать будильник прочно закрепилась, стоит поработать над режимом сна. Ложась на 30-60 минут раньше, можно вставать без лишних мучений. Постепенно организм привыкает к новому расписанию, и потребность "досыпать" отпадает.

Плюсы и минусы раннего подъёма без дремоты

Плюсы Минусы
Снижается уровень стресса Первое время тяжело вставать
Поддерживается метаболизм Требует самодисциплины
Улучшается качество кожи и волос Нужно ложиться раньше
Больше энергии в течение дня Сложно при сменной работе

FAQ

Сколько сна нужно взрослому человеку?
В среднем 7-9 часов. Но качество сна важнее его количества.

Можно ли компенсировать недосып дневным сном?
Короткий сон (20-30 минут) помогает, но он не заменяет полноценного ночного отдыха.

Как быстро перестроиться на ранний подъём?
Лучше менять время отхода ко сну постепенно — на 15-20 минут раньше каждые несколько дней.

Мифы и правда

  • Миф: "Откладывать будильник полезно, так организм получает больше сна".
    Правда: сон прерывается и не приносит восстановления.

  • Миф: "Можно спать мало, но вставать бодрым".
    Правда: хронический недосып всё равно приведёт к проблемам со здоровьем.

  • Миф: "Кортизол всегда вреден".
    Правда: в норме он помогает проснуться, но в избытке разрушает здоровье.

Сон и психология

Сон тесно связан с эмоциональным состоянием. Люди, которые регулярно откладывают будильник, чаще чувствуют тревожность и раздражение. Отказ от этой привычки помогает быстрее адаптироваться к дню и снижает психологическое напряжение.

Три интересных факта

  1. Фаза быстрого сна длится всего 10-20 минут, но именно она отвечает за восстановление психики.

  2. Люди, которые встают без "дремоты", в среднем выполняют на 20 % больше дел за день.

  3. Уровень кортизола достигает пика в первые 30 минут после пробуждения.

Исторический контекст

  • XIX век: использовались механические будильники, у которых не было функции "повтора".

  • XX век: появилась кнопка "snooze", ставшая популярной во всём мире.

  • XXI век: врачи всё чаще предупреждают о вреде привычки откладывать подъём.

