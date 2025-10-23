Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:34

Почему ноги отекают в самолёте? Это может быть серьёзнее, чем вы думаете

Мастера рассказали, как избежать отёков во время длительных перелётов

Многие путешественники сталкиваются с проблемой отёков после длительных перелётов. Вы входите в самолёт, ощущая себя в своей обычной форме, но после нескольких часов в воздухе обнаруживаете, что ноги стали отёкшими и тяжёлыми, а походка напоминает шаги воздушного шарика. Вроде бы не катастрофа, но неприятно. И если внешняя сторона проблемы — это эстетическое неудобство, то физический дискомфорт и влияние на здоровье — более серьёзные вопросы.

В этой статье мы разберёмся, почему отекают ноги в самолёте, что происходит с телом во время полёта и как предотвратить отёки, чтобы путешествия приносили радость, а не боль.

Почему отекают ноги в самолёте: причины проблемы

Отёки - это процесс накопления лишней жидкости в мягких тканях организма, что приводит к их набуханию. В большинстве случаев отёки появляются из-за нарушения циркуляции крови в конечностях. Почему же это происходит именно в самолёте? Вот основные причины:

1. Повышенное атмосферное давление и низкая влажность

Во время полёта, на высоте, атмосферное давление в салоне значительно ниже, чем на земле. Это влияет на густоту крови, делая её более вязкой. В сочетании с низкой влажностью воздуха кровь сгущается, что затрудняет её нормальный отток по венозным сосудам, особенно в ногах.

2. Длительное сидение в одной позе

Если во время полёта вы долго сидите, не двигаясь, это может стать причиной нарушения кровообращения в ногах. Особенно часто эта проблема возникает, если вы сидите в неудобной позе или с ногами на полу, не двигаясь.

Этот фактор актуален не только в самолёте, но и в других видах транспорта, где вы вынуждены находиться в одном положении длительное время, например, в поезде, автобусе или машине.

3. Гравитация и неподвижность

Когда мы сидим длительное время, кровь в ногах не циркулирует нормально, и в венах накапливается жидкость, что приводит к отёкам. Важно понимать, что это связано с тем, что в такой позе кровь не может свободно двигаться вверх, и часть её застаивается в ногах.

Как избежать отёков в самолёте: простые и эффективные рекомендации

Если вы хотите избежать неприятных отёков и дискомфорта в полёте, есть несколько простых правил, которые помогут минимизировать риск отёков и улучшить самочувствие.

1. Правильное питьё: больше воды — меньше отёков

Первое и главное правило — пить больше воды. Это важно не только для предотвращения обезвоживания, но и для предотвращения сгущения крови, что и приводит к застою жидкости.

Как это работает: Когда вы пьёте воду, кровь становится менее густой, что улучшает циркуляцию и снижает риск отёков. Напротив, употребление кофеина и алкоголя приводит к обезвоживанию, а значит, кровь становится более вязкой.

Совет: Постоянно просите бортпроводников принести вам стаканчик воды без газа. Это поможет сохранить нормальный уровень жидкости в организме.

2. Разминка и движение в полёте

Долгое сидение в одном положении — одна из главных причин отёков, поэтому регулярная разминка и движение - это лучший способ предотвратить их.

Что делать:

  • Периодически вытягивайте ноги. Места под сиденьем перед вами вполне достаточно для того, чтобы сделать несколько упражнений для ног. Простое вытягивание ног помогает крови двигаться по венам, а значит, уменьшает риск отёков.
  • Каждые 30-60 минут вставать и прогуливаться по салону. Не стесняйтесь встать и пройтись. Это улучшит кровообращение и поможет избежать застоя крови в ногах.

3. Компрессионные чулки: помощь для ваших ног

Если вы часто путешествуете на дальние расстояния, то компрессионные чулки могут стать отличным решением для предотвращения отёков. Они создают мягкое давление на ноги, что способствует нормализации кровообращения и уменьшению застойных явлений в венах.

Как они работают: Компрессионные чулки сдавливают вены, стимулируя правильный отток крови и препятствуя её застою. Это особенно важно для людей, склонных к венозной недостаточности или тем, кто проводит длительное время в положении сидя.

4. Удобная одежда и обувь

Комфортная одежда и удобная обувь имеют огромное значение во время полёта. Чтобы избежать сдавливания и нарушений кровообращения:

  • Выбирайте одежду, которая не стесняет движения, не имеет тесных резинок и свободно сидит.
  • Обувь должна быть удобной и не сдавливать стопы. Лучше всего взять обувь, которую легко снять и надеть в полёте, или даже тапочки для удобства.

5. Осторожно с едой и напитками

В самолёте не стоит употреблять слишком много углеводов, а также продуктов, содержащих кофеин, соль и алкоголь. Они могут способствовать задержке жидкости в организме, что приведёт к отёкам.

Рекомендации:

  • Ограничьте углеводы в день перелёта (конфеты, печенье, булочки). Они могут вызывать задержку воды в организме.
  • Перекусите мясом, яйцами, овощами - это будет более сбалансированный выбор.

6. Мочегонные таблетки: стоит ли их использовать?

Многие пытаются предотвратить отёки с помощью мочегонных таблеток, но это не всегда правильное решение. Мочегонные препараты могут привести к нежелательным последствиям, таким как обезвоживание, особенно если принимать их без назначения врача.

Важно: Исключение составляет только тот случай, если мочегонные препараты были рекомендованы врачом, например, при хронических заболеваниях.

