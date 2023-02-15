Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 10 пакет санкций против России подразумевает торговые ограничения на €11 млрд. Об этом она сообщила выступая в Европарламенте.

"Мы приняли девять пакетов санкций. Нам надо продолжать давление, и мы предлагаем 10-й пакет санкций с торговыми запретами на €11 млрд", — подчеркнула политик.

Новый пакет санкций будет включать ограничения на экспорт электронных компонентов, которые Россия использует для военных нужд. Предполагается, что санкции начнут действовать 24 февраля.