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  • Опубликована сегодня в 14:53

Глава Еврокомиссии: новый пакет санкций ограничит торговлю России на €11 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 10 пакет санкций против России подразумевает торговые ограничения на €11 млрд. Об этом она сообщила выступая в Европарламенте.

"Мы приняли девять пакетов санкций. Нам надо продолжать давление, и мы предлагаем 10-й пакет санкций с торговыми запретами на €11 млрд", — подчеркнула политик.

Новый пакет санкций будет включать ограничения на экспорт электронных компонентов, которые Россия использует для военных нужд. Предполагается, что санкции начнут действовать 24 февраля.

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