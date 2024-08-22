Альфа-банк запускает опцию снижения ипотечной ставки при изменении ключевой ставки Центробанка

Альфа-банк ввел новую опцию для ипотечного кредитования, позволяющую клиентам уменьшать процентную ставку в зависимости от ключевой ставки Центробанка. Эта новация, доступная с 22 августа, позволит заемщикам указывать данный пункт при оформлении ипотечного договора как на новое, так и на готовое жилье. Снижение можно будет произвести один раз в любой период кредита, достаточно будет подать запрос в банк.
По словам Артема Иванова, руководителя департамента розничных кредитных продуктов, услуга будет бесплатной и призвана поддержать выдачу ипотечных кредитов в условиях высоких ставок. В ситуации, когда ставки остаются на высоком уровне, заемщики могут ожидать более значительного снижения ключевой ставки перед активацией этой опции.
На российском рынке существует множество вариантов снижения ставок, однако часто банки требуют единовременную плату за эту опцию. В текущих реалиях спрос на подобные сервисы возрос, так как ставки по ипотеке достигли рекордных значений, что делает компромиссы между заемщиками и кредиторами особенно актуальными.
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