Замки, кнопки и реле: детали, которые могут остановить выпуск Solaris

Холдинг АГР подготовил план выпуска автомобилей Solaris на период с октября по декабрь 2025 года. По данным телеграм-канала "Русский автомобиль", со ссылкой на источники в отрасли, объём производства сократится до 6 тысяч машин за квартал.

Почему снижают выпуск?

Главная причина — исчерпание складских запасов комплектующих, оставшихся после ухода Hyundai Motor с российского рынка.

Особенно сложно с локализацией следующих деталей:

дверные замки и петли,

мультирули и кнопки,

электронные блоки и реле.

Сейчас, по информации источника, ведутся переговоры с корейской стороной о возобновлении поставок.

Продажи растут, несмотря на дефицит

Любопытно, что на рынке ситуация противоположная: спрос на Solaris активно увеличивается.

За январь-июль 2025 года в России реализовано 13 806 автомобилей Solaris — это +141,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Сокращение производства в IV квартале может стать временной мерой: если переговоры с корейскими партнёрами окажутся успешными, выпуск Solaris удастся стабилизировать. Однако пока остаётся риск, что высокий спрос столкнётся с ограниченным предложением.