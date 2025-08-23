Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автозавод
Автозавод
© commons.wikimedia.org by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:01

Замки, кнопки и реле: детали, которые могут остановить выпуск Solaris

Производство автомобилей Solaris в России сократят до 6 тысяч в квартал

Холдинг АГР подготовил план выпуска автомобилей Solaris на период с октября по декабрь 2025 года. По данным телеграм-канала "Русский автомобиль", со ссылкой на источники в отрасли, объём производства сократится до 6 тысяч машин за квартал.

Почему снижают выпуск?
Главная причина — исчерпание складских запасов комплектующих, оставшихся после ухода Hyundai Motor с российского рынка.

Особенно сложно с локализацией следующих деталей:

  • дверные замки и петли,
  • мультирули и кнопки,
  • электронные блоки и реле.

Сейчас, по информации источника, ведутся переговоры с корейской стороной о возобновлении поставок.

Продажи растут, несмотря на дефицит
Любопытно, что на рынке ситуация противоположная: спрос на Solaris активно увеличивается.

За январь-июль 2025 года в России реализовано 13 806 автомобилей Solaris — это +141,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Сокращение производства в IV квартале может стать временной мерой: если переговоры с корейскими партнёрами окажутся успешными, выпуск Solaris удастся стабилизировать. Однако пока остаётся риск, что высокий спрос столкнётся с ограниченным предложением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Hyundai представит электромобиль Ioniq 3 для Европы в 2026 году сегодня в 6:56

Европа ждёт электробурю: Hyundai бросает перчатку Tesla

Hyundai готовит новый Ioniq 3 — электромобиль для Европы с доступной ценой, современными технологиями и стратегией конкуренции с Tesla.

Читать полностью » В России внедрение обновлённых правил обучения водителей отложено до марта 2026 года сегодня в 6:27

Дистанционка в автошколах откладывается — но изменения всё равно перевернут обучение

Власти отложили запуск новых программ для автошкол: онлайн-лекции, больше часов практики и обучение в таксопарках начнутся не раньше марта 2026 года.

Читать полностью » Средний автокредит в России вырос до 1,56 млн рублей в июле 2025 года — Объединённое кредитное бюро сегодня в 5:28

Суммы автокредитов в России бьют рекорды: почему машины берут дороже и дольше

Автокредитование в России показало рост в июле 2025-го, но рынок всё ещё отстаёт от прошлогодних показателей. Сработают ли новые ставки ЦБ?

Читать полностью » Chrysler анонсировал внедорожный кемпер Pacifica Grizzly Peak стоимостью до 60 тысяч долларов сегодня в 5:20

Минивэн, который рвётся в горы: Chrysler превратил Pacifica в суровый кемпер

Chrysler показал Pacifica Grizzly Peak — минивэн, превращённый в кемпер с внедорожными возможностями. Чем он удивит путешественников?

Читать полностью » Автостат сообщил о росте продаж подержанных Bentley и Lamborghini в России в июле сегодня в 4:12

Цены на Lamborghini Urus с пробегом озадачили россиян: сумма не укладывается в голове

Продажи подержанных люксовых авто в России в июле выросли почти на 20%. Лидеры рынка — Bentley и Lamborghini, но цены остаются внушительными.

Читать полностью » Audi готовит лимитированную версию RS3 GT 2026 года с усиленной подвеской сегодня в 4:06

Нюрбургринг выдал секрет: прототип Audi RS3 GT намекает на финальный аккорд легендарного мотора

Audi готовит прощальный RS3 GT — самую мощную версию хэтчбека с культовым пятицилиндровым мотором. Почему это может стать историческим событием?

Читать полностью » ВСК: в 2025 году на китайские автомобили пришлось 28% угонов в России сегодня в 3:35

Chery и Haval начали пропадать с парковок: владельцы не ожидали такого поворота

В России в 2025 году растёт число угонов китайских автомобилей, но продажи «китайцев» падают. Эксперты считают, что ситуация скоро изменится.

Читать полностью » Volkswagen готовит Golf R 350 мощностью 350 л.с. для конкуренции с Audi RS3 сегодня в 3:01

Вечная гонка мощностей выходит из-под контроля: что готовит Volkswagen

Volkswagen готовит Golf R 350 — самую мощную версию модели в истории. Прототип с 350 л.с. замечен на Нюрбургринге, где он может бросить вызов Audi RS3.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Биробиджанские спасатели получили от МЧС РФ новый автопарк и беспилотники
Садоводство

Как вырастить грибы на даче: советы агронома Алексея Володихина
Красота и здоровье

Грелин и голодная злость: как избежать раздражительности из-за голода – совет экспертов
Дом

ТОП-5 ошибок в домашнем освещении, из-за которых страдает уют
Садоводство

Календула и лук защищают участок от змей благодаря эфирным маслам
Спорт и фитнес

Мельгунов: нарушение нейромышечной связи мешает развивать целевые группы мышц при тренировках
Красота и здоровье

Врач Чернышова: апатия и усталость часто связаны с анемией, гипотиреозом и дефицитом витамина D
Туризм

Как туристу не выглядеть лёгкой добычей для воров за границей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru