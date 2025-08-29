Лишние 5 кг силы: почему мускулатура снижает риск депрессии

Китайские исследователи обнаружили интересную взаимосвязь: сила и масса мышц могут снижать риск развития депрессии. Результаты их работы опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Как проходило исследование

Участники: более 4800 человек.

Диагностика:

степень депрессивных симптомов — по специализированному опроснику;

мышечная масса — через рентгеновскую абсорбциометрию;

сила — с помощью динамометра.

Основные выводы

Каждые +5 кг мышечной массы снижали вероятность депрессивных расстройств на 5,7%.

Люди с наиболее развитой мускулатурой страдали депрессией на 44,1% реже, чем те, у кого мышечная масса была минимальной.

Зависимость особенно ярко проявлялась у мужчин и людей среднего возраста.

Учёные отметили порог: после достижения определённого уровня мышечной силы её влияние на снижение риска депрессии перестаёт усиливаться.



Возможное объяснение

Исследователи подчеркивают, что пока удалось установить только корреляцию, а не прямую причинно-следственную связь. Однако предполагается, что силовые тренировки стимулируют выработку особых белков, которые:

улучшают работу мозга,

повышают настроение,

помогают справляться со стрессом.

Итог

Сильные и развитые мышцы могут стать фактором защиты от депрессии. Но остаётся вопрос: что первично — физическая активность улучшает психическое здоровье или психическое состояние влияет на уровень мышечной силы? Для ответа нужны новые исследования.