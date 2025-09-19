Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Искусственный интеллект
© Openverse by mikemacmarketing is licensed under CC BY 2.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:13

Читает быстрее, ест меньше: в России запустили нейросеть, которая экономит электричество

Новая модель GreenOCR 2.0 снизила энергопотребление на 20% — Smart Engines

Российская компания Smart Engines представила новое поколение технологии для распознавания текста. Разработчики объявили о запуске нейросетевой модели GreenOCR 2.0, которая стала более энергоэффективной и точной. По данным пресс-службы, энергопотребление удалось сократить на 20%, при этом скорость обработки данных выросла, а число ошибок уменьшилось почти в десять раз.

В чём суть новой модели

GreenOCR 2.0 основана на усовершенствованной вычислительной архитектуре. В её основе лежит принцип замены вещественных чисел на целые, что позволяет использовать меньше ресурсов без потери качества распознавания. Такой подход делает модель особенно полезной для устройств без графических процессоров, которые раньше испытывали сложности с запуском систем искусственного интеллекта.

Ещё одна особенность — комбинация 4,6-битных и усредняющих 8-битных сетей, оптимизированных под современные мобильные процессоры. Это делает GreenOCR 2.0 универсальной и позволяет применять её на смартфонах, планшетах и встраиваемых системах.

Сравнение версий OCR

Параметр Предыдущие версии GreenOCR 2.0
Энергопотребление Стандартное На 20% ниже
Скорость распознавания Средняя Выше в 1,5-2 раза
Ошибки при распознавании Частые В 10 раз меньше
Поддержка языков До 70 103
Поддержка устройств GPU и CPU Даже устройства без GPU

Что умеет GreenOCR 2.0

Нейросети новой модели способны считывать не только буквы и цифры, но и знаки препинания. Система одинаково успешно работает с печатными и рукописными текстами на 103 языках мира. Точность распознавания приближается к уровням, необходимых для банковских и юридических сервисов, где даже малейшая ошибка может привести к серьёзным последствиям.

Применение в реальных задачах

GreenOCR 2.0 уже встроена в программные продукты Smart Engines. Технология используется:

  • для проверки подлинности документов,

  • при распознавании банковских карт, номеров телефонов и QR-кодов,

  • в системах бухгалтерского учёта,

  • для обработки анкет и форм.

Таким образом, новинка помогает как бизнесу, так и государственным структурам. Например, банки могут быстрее проверять паспорта клиентов, а сервисы доставки — считывать коды и номера без задержек.

Советы шаг за шагом: как внедрить GreenOCR 2.0

  1. Определите задачи — работа с документами, сканирование кодов или автоматизация бухгалтерии.

  2. Выберите программный продукт Smart Engines, в который уже интегрирована новая модель.

  3. Настройте систему под свои форматы документов и языки.

  4. Проведите тестирование на реальных данных.

  5. Оптимизируйте процессы: перенесите часть рутинных задач на нейросеть.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать устаревшие OCR-системы.

  • Последствие: высокая нагрузка на оборудование и больше ошибок.

  • Альтернатива: переход на энергоэффективный GreenOCR 2.0.

  • Ошибка: запускать нейросети только на GPU.

  • Последствие: ограничение на использовании мобильных и встраиваемых устройств.

  • Альтернатива: архитектура, оптимизированная под CPU.

  • Ошибка: игнорировать рукописные тексты.

  • Последствие: необходимость ручного ввода информации.

  • Альтернатива: интеграция GreenOCR 2.0, поддерживающей рукопись.

А что если…

А что если подобные энергоэффективные модели станут стандартом в отрасли? Тогда системы искусственного интеллекта можно будет внедрять даже в простые бытовые устройства: сканеры чеков в магазинах, "умные" принтеры или терминалы самообслуживания. Это снизит нагрузку на дата-центры и сделает AI-технологии более экологичными.

Плюсы и минусы GreenOCR 2.0

Плюсы Минусы
Снижение энергопотребления на 20% Новая технология требует адаптации со стороны разработчиков
Поддержка 103 языков Возможны ограничения в узкоспециализированных шрифтах
Высокая точность распознавания Для максимальной эффективности нужны современные процессоры
Универсальность: работает без GPU Пока доступна только в продуктах Smart Engines

FAQ

Какие языки поддерживает GreenOCR 2.0?
Система работает со 103 языками, включая русский, английский, китайский, арабский и другие.

Можно ли внедрить GreenOCR 2.0 в мобильное приложение?
Да, модель оптимизирована для смартфонов и планшетов.

Нужен ли интернет для работы?
Нет, распознавание выполняется локально на устройстве, что повышает безопасность данных.

Мифы и правда

  • Миф: OCR-системы нужны только банкам.
    Правда: их используют в логистике, бухгалтерии, госуслугах и даже в рознице.

  • Миф: без GPU нейросети не работают.
    Правда: GreenOCR 2.0 оптимизирована под CPU и мобильные процессоры.

  • Миф: рукописный текст распознать невозможно.
    Правда: современная модель уверенно работает с рукописью.

Интересные факты

  1. Первая версия GreenOCR появилась в 2021 году и уже тогда позиционировалась как экологичная.

  2. Технологии Smart Engines используются в более чем 70 странах.

  3. Энергоэффективность моделей напрямую влияет на стоимость дата-центров: снижение на 20% даёт экономию миллионов рублей в год.

Исторический контекст

Оптическое распознавание текста (OCR) существует с середины XX века. Первые устройства работали только с печатными символами. В 1990-х появились программы для сканеров, но они требовали много ресурсов. С развитием нейросетей технологии вышли на новый уровень. Российские компании, такие как Smart Engines, сегодня не только догоняют мировых лидеров, но и предлагают решения с упором на энергоэффективность и универсальность.

