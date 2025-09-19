Снижение импорта грозит сменой эпохи: китайские и корейские бренды выталкивают японские машины с российских дорог

Рынок подержанных автомобилей из Японии постепенно теряет популярность в России. По итогам января-августа 2025 года импорт таких машин сократился на 10 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики отмечают: россияне всё чаще обращают внимание на другие направления, особенно Китай и Южную Корею.

Возрастной профиль: японские авто "постарели"

Главная особенность импорта из Японии — зрелый возраст машин.

"В отличие от автомобилей из Китая и Южной Кореи, японские машины ввозятся в основном в более зрелом возрасте", — отметил глава "Автостата" Сергей Целиков.

Согласно данным, почти треть ввезённых автомобилей старше 10 лет, а ещё около 33 % — в возрасте от 6 до 10 лет. Это делает их более доступными по цене, но одновременно повышает риски по ремонту и содержанию.

Лидеры по брендам

Среди японских марок неизменно лидируют:

Toyota - 33,7 % импорта;

Honda - 30,5 %;

Suzuki, Subaru, Nissan, Mazda — в совокупности ещё около 25 %.

Примечательно, что даже европейские бренды, представленные на японском рынке, пользуются спросом: Volkswagen (3,3 %) и Mercedes-Benz (2,8 %).

Технические характеристики

Правый руль имеют 99,5 % ввезённых авто.

Лишь 10 % машин оснащены двигателями мощностью более 160 л. с.

В отличие от японского импорта, у китайских и корейских производителей доля мощных автомобилей значительно выше — 59 % и 83 % соответственно.

Возможное влияние утилизационного сбора

Аналитики уверены: ужесточение правил уплаты утилизационного сбора не окажет серьёзного влияния на японский импорт. Новые нормы затронут прежде всего Китай и Южную Корею, где мощные автомобили занимают значительную долю рынка.

Сравнение: японский, китайский и корейский импорт

Показатель Япония Китай Южная Корея Средний возраст авто 6-10 лет и старше 3-5 лет 3-5 лет Доля правого руля 99,5 % Низкая Низкая Доля машин >160 л. с. ~10 % 59 % 83 % Популярные бренды Toyota, Honda, Nissan Chery, Haval, Geely Hyundai, Kia Влияние утилизационного сбора Минимальное Высокое Высокое

Ошибка, Последствие, Альтернатива

Ошибка : Покупка старого японского авто без диагностики.

Последствие : Высокие расходы на ремонт.

Альтернатива : Проверка технического состояния и прозрачной истории автомобиля.

Ошибка : Игнорирование особенностей правого руля.

Последствие : Сложности при обгоне и парковке.

Альтернатива : Установка дополнительных систем обзора или выбор леворульного аналога.

Ошибка: Выбор авто только по низкой цене.

Последствие: Низкая ликвидность и быстрый износ.

Альтернатива: Сбалансированный подход — учитывать марку, пробег и состояние.

А что если тренд продолжится?

Если интерес к японским авто и дальше будет снижаться, нишу займут китайские и корейские бренды. Они предлагают более новые машины, адаптированные под левый руль, и активно расширяют модельный ряд в России.

Плюсы и минусы японских автомобилей

Плюсы Минусы Надёжность и долговечность Большой возраст большинства машин Разумная цена Правый руль — не для всех удобно Широкий выбор моделей Запчасти могут быть дорогими Хорошая репутация брендов Ограниченный выбор мощных авто

FAQ

Почему японские авто дешевле европейских?

Они чаще ввозятся в возрасте 6-10 лет и старше, что снижает их стоимость.

Легко ли обслуживать праворульные автомобили?

Запчасти доступны, но сложнее с адаптацией и перепродажей.

Что лучше: купить японский авто или выбрать китайский?

Японские выигрывают надёжностью, китайские — новизной и современными технологиями.

Мифы и правда

Миф : праворульные машины запрещены в России.

Правда : они разрешены, но имеют ограничения при регистрации и страховании.

Миф : японские авто не подходят для российских дорог.

Правда : их эксплуатация возможна, но зависит от модели и состояния.

Миф: все японские машины очень экономичные.

Правда: среди них есть и мощные, но доля таких авто невелика.

Исторический контекст

Импорт японских автомобилей в Россию стал массовым в 1990-е, особенно на Дальнем Востоке. Toyota, Nissan и Honda стали символами надёжности и доступности. Сегодня же на смену им постепенно приходят китайские и корейские марки, активно завоёвывающие рынок.

Три интересных факта