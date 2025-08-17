Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шоколадный пирог
© freepik.com
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:04

Нежный торт Сникерс: как кусочек счастья может изменить ваше настроение

Рецепт торта Сникерс с арахисом: полезные советы от кондитеров

Вы любите сладкое? Тогда классический торт Сникерс с арахисом — это именно то, что вам нужно! Он не только вкуснее привычных батончиков, но и гораздо проще в приготовлении. Давайте разберемся, как сделать этот десерт, который станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты

  • 1 яйцо (крупного размера)
  • 60 г сахара
  • 110 г сметаны (любой жирности)
  • 15 г какао (1 ст. л. с небольшой горкой)
  • 100 г пшеничной муки
  • 1 чайн. л. разрыхлителя (без горки)
  • 20 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 200 г сливочного масла
  • 300 мл молока
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала
  • 1 чайн. л. ванильного сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 150 г вареной сгущенки
  • 150 г арахиса
  • 1 чайн. л. какао
  • 100 г арахиса

Пошаговое приготовление

Начнем с подготовки коржей. Для этого в миске разбейте яйцо и добавьте сахар. Взбейте смесь до получения пышной пены. Добавьте сметану и тщательно перемешайте. Затем просейте в массу муку, какао и разрыхлитель. Влейте растопленное и слегка остывшее сливочное масло. Перемешайте до однородного состояния.

Застелите форму диаметром 18-20 см бумагой для выпечки и выложите туда тесто. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте корж около 25 минут. Повторите процесс для второго коржа. Для масляно-заварного крема доведите 250 мл молока до кипения с сахаром и ванильным сахаром. В оставшемся молоке разведите крахмал и влейте в кипящий сироп, постоянно помешивая до загустения.

Когда крем остынет, взбейте мягкое сливочное масло и постепенно добавляйте заварной крем. Для крема со сгущенкой взбейте масло и добавьте сгущенку, затем арахис. На первом корже распределите масляно-заварной крем, затем слой крема со сгущенкой и арахисом. Накройте вторым коржом и поставьте в холодильник на 1 час.

Перед подачей смешайте оставшийся крем с какао и обмажьте торт. Украсьте его рубленым арахисом и завитками крема. Дайте настояться еще 1-2 часа в холодильнике.

