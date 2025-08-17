Нежный торт Сникерс: как кусочек счастья может изменить ваше настроение

Вы любите сладкое? Тогда классический торт Сникерс с арахисом — это именно то, что вам нужно! Он не только вкуснее привычных батончиков, но и гораздо проще в приготовлении. Давайте разберемся, как сделать этот десерт, который станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты

1 яйцо (крупного размера)

60 г сахара

110 г сметаны (любой жирности)

15 г какао (1 ст. л. с небольшой горкой)

100 г пшеничной муки

1 чайн. л. разрыхлителя (без горки)

20 г сливочного масла

150 г сахара

200 г сливочного масла

300 мл молока

2 ст. л. кукурузного крахмала

1 чайн. л. ванильного сахара

100 г сливочного масла

150 г вареной сгущенки

150 г арахиса

1 чайн. л. какао

100 г арахиса

Пошаговое приготовление

Начнем с подготовки коржей. Для этого в миске разбейте яйцо и добавьте сахар. Взбейте смесь до получения пышной пены. Добавьте сметану и тщательно перемешайте. Затем просейте в массу муку, какао и разрыхлитель. Влейте растопленное и слегка остывшее сливочное масло. Перемешайте до однородного состояния.

Застелите форму диаметром 18-20 см бумагой для выпечки и выложите туда тесто. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте корж около 25 минут. Повторите процесс для второго коржа. Для масляно-заварного крема доведите 250 мл молока до кипения с сахаром и ванильным сахаром. В оставшемся молоке разведите крахмал и влейте в кипящий сироп, постоянно помешивая до загустения.

Когда крем остынет, взбейте мягкое сливочное масло и постепенно добавляйте заварной крем. Для крема со сгущенкой взбейте масло и добавьте сгущенку, затем арахис. На первом корже распределите масляно-заварной крем, затем слой крема со сгущенкой и арахисом. Накройте вторым коржом и поставьте в холодильник на 1 час.

Перед подачей смешайте оставшийся крем с какао и обмажьте торт. Украсьте его рубленым арахисом и завитками крема. Дайте настояться еще 1-2 часа в холодильнике.