Заместитель директора проекта АЭС "Пакш-2" и руководитель строительства Александр Тупицын сообщил о положительных изменениях в отношении бизнес-сообщества к проекту после его исключения из санкционных списков. По его словам, это решение существенно облегчило участие компаний в реализации проекта.

В конце июня Европейский Союз официально подтвердил освобождение проекта АЭС "Пакш-2" от каких-либо ограничительных мер. Согласно заявлению главы венгерского МИД Петера Сийярто, теперь компании из стран ЕС могут участвовать в проекте без необходимости получения специальных разрешений от регуляторов, а правительства европейских государств не имеют права препятствовать этому участию.

Тупицын отметил, что снятие санкций привело к значительному росту интереса со стороны бизнеса. Компании теперь могут спокойно вовлекаться в проект, не опасаясь потенциальных ограничений или негативных последствий.

Особенно активно проявляют интерес венгерские компании. Кроме того, наблюдается увеличение числа обращений от фирм из соседних с Венгрией стран. В частности, интерес к участию в проекте выразили компании из Сербии, Германии, Италии и Турции.

Фото: commons. wikimedia.orgБарна Ровач (Ровиброни)(Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.)