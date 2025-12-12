Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Холодное время года в городе
Холодное время года в городе
© https://unsplash.com by orva studio is licensed under Free
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:20

Снежный удар грозит остановить движение: Камчатка действует на опережение после прошлых транспортных ловушек

Камчатка готовится к сильному снегопаду с ограничением движения — Камчатка сегодня

Камчатка готовится к новому снежному удару, который, по прогнозам, может полностью парализовать движение на основных дорогах полуострова — об этом сообщает ИА "Камчатка сегодня". Власти заранее утвердили комплекс мер, чтобы избежать повторения ситуации, когда во время предыдущих циклонов городскую инфраструктуру фактически блокировали многокилометровые заторы.

Ограничения движения и техника для оперативного реагирования

Одним из ключевых решений стало временное закрытие движения для большегрузного транспорта на главных трассах. Это позволит снизить риск образования пробок и исключить ситуации, при которых грузовики, не справляясь с подъёмами или поворотами, перекрывали движение для остальных машин. Ограничения вступят в силу перед усилением снегопада и продлятся столько, сколько потребуется для обеспечения проезда.

В Петропавловске-Камчатском сформирован специальный резерв техники. В него вошли эвакуаторы и тягачи, которые будут оперативно направляться в точки образования снежных заторов. Такой подход позволит не только ускорять расчистку дорог, но и помогать водителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за заносов и неравномерного укатывания снега.

Меры для уменьшения транспортной нагрузки

Чтобы уменьшить количество автомобилей на дорогах в часы пик, часть учреждений и образовательных организаций временно перейдут на дистанционный формат работы. Это особенно важно в первые часы непогоды, когда интенсивный снегопад создаёт риски мгновенного образования пробок. Перевод школ в онлайн-режим должен сократить число утренних и дневных поездок, позволяя коммунальным службам быстрее очищать дороги.

Если ситуация ухудшится настолько, что движение городских автобусов станет невозможным, будут задействованы вахтовые машины. Такой транспорт сможет ходить по заранее определённым маршрутам, обеспечивая доступ к ключевым точкам города и заменяя обычные пассажирские линии до стабилизации погодных условий.

Опыт прошлых циклонов и рекомендации жителям

Применяемые меры стали реакцией на опыт предыдущих зимних штормов, когда Петропавловск и близлежащие территории сталкивались с многочасовыми заторами, а движение частично или полностью прекращалось. Сейчас службы должны действовать на опережение, что требует постоянного взаимодействия спасателей, дорожных организаций и муниципальных структур.

Власти просят жителей по возможности оставаться дома в период сильных снегопадов. Такая рекомендация позволит снизить нагрузку на дороги и создаст условия для более эффективной работы коммунальной техники, которая будет расчищать магистрали в условиях ограниченной видимости и интенсивных осадков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рост болезней легких на 64% зафиксировали медики в Приморье — Слепченко вчера в 9:45
Пар из вейпов обернулся бедой для здоровья: как Приморье стало регионом с пугающей статистикой

В Приморье за год на 64 % подскочили болезни органов дыхания, и депутаты впервые открыто связывают этот всплеск с массовым увлечением вейпами.

Читать полностью » Количество легальных таксистов в Хабаровске выросло в 10 раз — Лаврук вчера в 9:12
Работа в такси больше не серая зона: как самозанятость перевернула рынок перевозок в Хабаровске

В Хабаровском крае число легальных таксистов-самозанятых за год выросло почти в десять раз — власти объяснили, как новые правила меняют рынок перевозок.

Читать полностью » Полиция выясняет обстоятельства аварии на зимней трассе Приморья — пресс-служба УМВД вчера в 7:58
Скользкая декабрьская геометрия: один занос — и маршрут меняется на больничную палату

Заснеженная трасса в Приморье вновь привела к аварии с пострадавшей. На фоне массовых ДТП эксперты говорят о ключевой роли скорости и зимних условий.

Читать полностью » Предприятие выплатило 190 тысяч за травму с ампутацией пальцев — прокуратура вчера в 7:58
Цена одной ошибки на станке: ампутация пальцев стала сигналом, который предприятие не могло игнорировать

В Арсеньеве два работника добились компенсаций за травму и производственное заболевание, а проверки выявили серьёзные нарушения техники безопасности.

Читать полностью » Очередь на жильё для детей сирот в Приморье сократилась на 426 человек — Минтруд вчера в 7:58
Стены для тех, кто ждал годы: ввод новых домов меняет карту социальной поддержки Приморья

Очередь на жильё для детей-сирот в Приморье впервые за годы начала сокращаться, а регион ускоряет закупку квартир и ввод новых домов.

Читать полностью » В продукции фастфуда нашли пятикратное превышение обсемённости — Россельхознадзор вчера в 7:58
Фастфуд, который подвёл: мясная продукция снова демонстрирует тревожную повторяемость нарушений

Во Владивостоке в маринованной куриной голени популярной сети фастфуда выявили пятикратное превышение бактериальной обсемённости, и это уже не первый подобный случай.

Читать полностью » В едином режиме ДФО и Арктики появится порог рентабельности — Трутнев 10.12.2025 в 6:11
Льготы больше не для всех: новый режим на Дальнем Востоке заставит сверхприбыльные проекты платить по полной

Введение единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике меняет подход к поддержке: высокорентабельные проекты получат иное налогообложение.

Читать полностью » Комитет Госдумы поддержал исключения для единственных торговых точек — Сергей Леонов 10.12.2025 в 4:22
Остановки под запретным куполом: Госдума готовит новый удар по продаже сигарет и вейпов

Законопроект о запрете продажи табака и вейпов на остановках получил новые поправки, которые могут изменить правила для небольших населённых пунктов.

Читать полностью »

Новости
ДФО
На Сахалине движение по трассам остаётся стабильным утром 12 декабря — ДВ-РОСС
ДФО
В селе Виневитино зафиксированы повторные выходы тигра к домам — DEITA.RU
ДФО
В Госдуму внесли законопроект о повышении ответственности регионов за детский отдых — Ирина Яровая
ДФО
Олегу Кану заочно назначили 24 года колонии за контрабанду краба — PrimaMedia
Дом
Для предотвращения запаха стирайте полотенца при температуре 60°C — эксперты по быту
Мир
Суд рассмотрит запрос на арест бывшего президента Луиса Арсе — ТАСС
Происшествия
Аварийные службы продолжают разбор завалов после взрыва в Твери — ТАСС
Общество
МВД зафиксировало массовую фальшивую рассылку от имени Госуслуг — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet