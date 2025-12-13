Снежный коллапс отменяется, но расслабляться рано: Владивосток накроет другая зимняя напасть

Ранее жителей Владивостока предупреждали о возможном "снежном коллапсе" в выходные, однако обновлённые метеоданные скорректировали сценарий. Сильнейшего снегопада, способного парализовать город, не ожидается, но погодные условия всё же останутся непростыми. Об этом сообщает PrimaMedia.

Как изменился прогноз по осадкам

Согласно свежим данным, снег во Владивостоке действительно ожидается в ночь с субботы на воскресенье и в первой половине дня 14 декабря. Однако речь идёт уже не об экстремальных осадках, а об умеренном снегопаде, который будет идти с перерывами. К вечеру воскресенья интенсивность осадков начнёт снижаться, а затем снег практически прекратится.

Несмотря на смягчение прогноза, синоптики отмечают, что именно этот снегопад станет самым заметным в декабре. Он не приведёт к масштабным сбоям в работе города, но напомнит о наступлении полноценной зимы и потребует повышенного внимания от автомобилистов и пешеходов.

Температурный фон без сюрпризов

Температурный режим в выходные останется в пределах климатической нормы для декабря. В субботу столбики термометров будут колебаться от -10 до -4 градусов, в воскресенье — от -10 до -6 градусов. Резких перепадов температуры не прогнозируется, что снижает риск образования гололёда из-за оттепелей.

Стабильный температурный фон позволит коммунальным службам работать в штатном режиме, однако даже при умеренных осадках дорожная обстановка может осложняться из-за других факторов.

Главная угроза — усиление ветра

Наиболее серьёзным элементом прогноза остаётся ветер. В воскресенье ожидается его резкое усиление: порывы будут достигать 15-20 м/с, особенно днём и вечером.

Именно сочетание ветра и снега способно ухудшить видимость и создать сложные условия для движения транспорта. Синоптики подчёркивают, что зимняя погода проявит себя не сугробами, а суровым приморским характером. Прогноз остаётся на контроле, и при его изменении предупреждения могут быть обновлены.