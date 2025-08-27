Опасная закуска: продукты, которые делают алкоголь ещё токсичнее

Некоторые продукты, которые принято считать "поглотителями" алкоголя, на самом деле могут усилить его вредное воздействие. Об этом рассказал хирург Александр Умнов, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, в интервью "Ленте.ру".

Жирное мясо и майонез

По словам врача, жирные продукты действительно создают пленку на стенках желудка, но при этом сильно нагружают печень и поджелудочную железу.

"Так повышается риск панкреонекроза и более сильного отравления этанолом, так как не все ферменты печени успевают переработать алкоголь на фоне еще и необходимости переварить, к примеру, баранину", — пояснил Умнов.

Опасность грибов и острой еды

Хирург отметил, что грибы при взаимодействии с алкоголем могут преобразовываться в нейротоксины, повреждающие центральную и периферическую нервную систему.

"Гиперострая пища плюс алкоголь могут вызвать язву желудка, и даже перфорацию стенки этого органа с развитием перитонита", — предупредил специалист.

Снеки и соленья

Соленья, чипсы, вяленая рыба и другие традиционные закуски к пиву и водке, по словам врача, приводят к обезвоживанию. Это чревато:

тромбозами,

отеками лица,

нарушением работы почек.

Дополнительный риск

Умнов добавил, что алкоголь усиливает чувствительность рецепторов ЖКТ, что может привести даже к внезапной аллергии, например на цитрусовые.