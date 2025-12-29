Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушки наслаждаются сноубордом в живой горной обстановке
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:15

Думал, будет спокойно, но Улудаг завалило снегом: вот что увидел на подъезде

Активное начало горнолыжного сезона в Турции этой зимой сопровождается не только отличными снежными условиями, но и высокой нагрузкой на инфраструктуру. Обильные снегопады сразу в нескольких регионах страны привели к наплыву туристов и осложнению дорожной обстановки. Об этом сообщает издание "Турпром", изучившее оперативные отчёты с турецких курортов.

Улудаг: хороший снег и транспортные сложности

Один из самых востребованных горнолыжных центров страны — Улудаг — оказался в центре внимания после мощных снегопадов, прошедших в выходные. Осадки, начавшиеся ещё в пятницу, привели к образованию протяжённых автомобильных пробок на подъездах к гостиничной зоне.

Для снижения рисков жандармерия усилила контроль за наличием зимних шин и цепей противоскольжения. Машины без соответствующего оснащения не допускаются к проезду. По данным метеослужб, толщина снежного покрова на курорте достигла 32 сантиметров, при этом синоптики прогнозируют продолжение снегопадов.

Зигана и Паландокен: трассы работают на пределе

Горнолыжный центр Зигана в провинции Гюмюшхане также открыл сезон на фоне обильного снега. Несмотря на сравнительно короткие трассы — 600 и 800 метров, — комплекс оказался практически полностью заполнен. Снежный покров здесь превышает 30 сантиметров, а часть гостей предпочитает пешие прогулки по заснеженным склонам.

В Паландокене, расположенном в Эрзуруме, катание продолжается даже во время сильного снегопада. Курорт привлекает туристов удобной логистикой — близостью аэропорта и городской инфраструктуры.

"Трассы заполнены, но качество снега и длина трасс делают Паландокен привлекательным", — отмечают посетители.

Сарыкамыш и Восточная Анатолия: аншлаг на фоне снегопадов

Сарыкамыш, известный своей кристаллической структурой снега и хвойными лесами, также переживает наплыв отдыхающих. Общая протяжённость трасс здесь достигает 30 километров, а туристы подчёркивают уникальность природных условий.

В восточных провинциях страны — Эрзинджане и Агры — снегопады усиливаются. Горнолыжный центр Эрган Дагы полностью готов к приёму гостей, при этом коммунальные службы уделяют особое внимание поддержанию транспортной доступности.

Каппадокия: зимний пейзаж вне трасс

Хотя Каппадокия не относится к горнолыжным направлениям, зимний снег сделал регион особенно привлекательным. Заснеженные скальные образования создают редкие пейзажи, которые туристы активно используют для фотосъёмки и прогулок.

В целом эксперты оценивают старт сезона как уверенный и перспективный. Турецкие власти и представители туристической отрасли сосредоточены на обеспечении безопасности и комфорта отдыхающих в условиях высокой загрузки курортов.

