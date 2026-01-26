Сугробы по пояс и неявка на работу: когда снегопад уважительная причина для прогула

Метель и снежные заносы не всегда можно считать уважительной причиной неявки или опоздания на работу, так как все зависит от конкретных обстоятельств, пояснил юрист, эксперт по вопросам трудового права Александр Ксенофонтов. О том, в каких случаях погодные условия могут быть приняты во внимание работодателем, он рассказал NewsInfo.

Ксенофонтов отметил, что в трудовом законодательстве нет четкого перечня уважительных причин неявки на работу, а каждая ситуация оценивается индивидуально. По его словам, работник обязан добросовестно учитывать погодные условия и предпринимать разумные меры, чтобы прибыть на рабочее место вовремя.

"Все с учетом конкретных обстоятельств, в конкретной ситуации. Уважительная причина это всегда оценочная категория с учетом конкретных обстоятельств. Нет какого-то предусмотренного в законе перечня строго уважительных причин для того или другого", — подчеркнул эксперт.

Юрист добавил, что сам по себе сильный снегопад, особенно в крупном городе, не всегда может служить оправданием опоздания или отсутствия на работе. Работодатель вправе ожидать, что сотрудник выйдет заранее и примет во внимание сложные погодные условия.

"Если засыпало так, что дверь подъезда не открывается, это одно. Или транспорт не ходит совсем, то да, это уважительная причина. А если тяжело просто идти, надо было заранее выйти, учитывать, что до работы далеко ехать", — объяснил эксперт.

При этом он отметил, что подтвердить невозможность добраться до места работы можно с помощью подтверждающих документов.

"Написать объяснение, запросить справки из транспортных организаций, от коммунальных служб. Это должно быть, как на Камчатке. Условно засыпало всех по пятый этаж. Вот это да. А как в Москве снегопад был сильный, то это не повод не приходить или опаздывать на работу", — говорит правовед.

Эксперт подчеркнул, что уважительной причиной прогула работы может быть ситуация, когда человек объективно не может покинуть жилье или воспользоваться транспортом из-за экстремальных погодных условий, и это невозможно преодолеть разумными мерами.