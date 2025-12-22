Снегоход исчез вместе с деньгами: как выгодное объявление обнулило счёт жителя Камчатки
Покупка техники через интернет обернулась для жителя Камчатки крупными финансовыми потерями. Очередной случай дистанционного мошенничества зафиксирован в городе Елизово, где мужчина лишился почти трети миллиона рублей. Об этом, со ссылкой на региональное управление МВД, сообщает Кamchatinfo. com.
Объявление о продаже и "выгодная сделка"
По данным правоохранительных органов, 35-летний житель Елизово нашёл в интернете объявление о продаже снегохода. Заинтересовавшись предложением, он связался с "продавцом" по телефону, чтобы обсудить условия покупки.
Во время общения стороны договорились о сделке, после чего потенциальный покупатель перевёл предоплату. Сумма перевода составила 290 тысяч рублей, что соответствовало договорённостям между собеседниками.
Прекращение связи и обращение в полицию
После получения денег "продавец" перестал выходить на связь. Телефонные звонки и сообщения остались без ответа, а объявление о продаже оказалось недоступным.
Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. Сотрудники МВД зафиксировали факт мошенничества и начали проверку всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело и проверка
В управлении МВД России по Камчатскому краю сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются личности злоумышленников и пути движения денежных средств.
Правоохранительные органы анализируют электронные следы, связанные с объявлением, а также банковские реквизиты, на которые была перечислена предоплата.
Типичная схема дистанционного обмана
В полиции отмечают, что подобные случаи остаются распространёнными. Мошенники нередко размещают объявления о продаже дорогостоящей техники, автомобилей или снегоходов, привлекая покупателей привлекательной ценой.
После получения аванса связь с "продавцом" обрывается, а вернуть деньги становится крайне сложно. Жителям региона рекомендуют проявлять осторожность при онлайн-покупках и по возможности избегать предоплаты незнакомым продавцам.
