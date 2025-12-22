Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
снегоходы
снегоходы
© t.me/vladislav_kuznecov is licensed under public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:16

Снегоход исчез вместе с деньгами: как выгодное объявление обнулило счёт жителя Камчатки

Житель Елизово перевёл 290 тыс. за снегоход и стал жертвой мошенников – МВД

Покупка техники через интернет обернулась для жителя Камчатки крупными финансовыми потерями. Очередной случай дистанционного мошенничества зафиксирован в городе Елизово, где мужчина лишился почти трети миллиона рублей. Об этом, со ссылкой на региональное управление МВД, сообщает Кamchatinfo. com.

Объявление о продаже и "выгодная сделка"

По данным правоохранительных органов, 35-летний житель Елизово нашёл в интернете объявление о продаже снегохода. Заинтересовавшись предложением, он связался с "продавцом" по телефону, чтобы обсудить условия покупки.

Во время общения стороны договорились о сделке, после чего потенциальный покупатель перевёл предоплату. Сумма перевода составила 290 тысяч рублей, что соответствовало договорённостям между собеседниками.

Прекращение связи и обращение в полицию

После получения денег "продавец" перестал выходить на связь. Телефонные звонки и сообщения остались без ответа, а объявление о продаже оказалось недоступным.
Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. Сотрудники МВД зафиксировали факт мошенничества и начали проверку всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело и проверка

В управлении МВД России по Камчатскому краю сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются личности злоумышленников и пути движения денежных средств.

Правоохранительные органы анализируют электронные следы, связанные с объявлением, а также банковские реквизиты, на которые была перечислена предоплата.

Типичная схема дистанционного обмана

В полиции отмечают, что подобные случаи остаются распространёнными. Мошенники нередко размещают объявления о продаже дорогостоящей техники, автомобилей или снегоходов, привлекая покупателей привлекательной ценой.

После получения аванса связь с "продавцом" обрывается, а вернуть деньги становится крайне сложно. Жителям региона рекомендуют проявлять осторожность при онлайн-покупках и по возможности избегать предоплаты незнакомым продавцам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый круизный маршрут свяжет Владивосток, Сахалин и Камчатку – PrimaMedia сегодня в 3:19
Когда океан становится дорогой: Дальний Восток открывают для массовых морских путешествий

На Дальнем Востоке запускают новую круизную линию: маршруты свяжут Владивосток, Сахалин, Курилы и Камчатку и привлекут десятки тысяч туристов.

Читать полностью » В Приморье 22 декабря установилась сухая морозная погода – Примпогода сегодня в 3:01
Тихий декабрьский сценарий: погода в Приморье пошла по ровной линии

В Приморье 22 декабря установилась морозная и сухая погода: без осадков, с умеренным ветром и температурами до -21°С утром в отдельных районах.

Читать полностью » Во Владивостоке эвакуировали 10 человек из-за пожара в админздании – МЧС вчера в 8:42
Обычный день во Владивостоке прервал сигнал тревоги: людей срочно выводили из здания

Во Владивостоке загорелось административное здание на улице Пограничной. Пожарные эвакуировали 10 человек и продолжают тушение.

Читать полностью » Приморье нашло новые рынки для рыбопродукции: Камерун, Сингапур и Молдова – PrimaMedia 20.12.2025 в 8:17
Как Приморье осваивает новые рынки и теряет старые: разбираемся в трендах внешней торговли 2025 года

В 2025 году Приморье отметило рост экспорта мясной продукции и зерна, а также появление новых стран-импортеров рыбопродукции. Однако наблюдается снижение поставок древесины и пиломатериалов.

Читать полностью » Сезон продажи елок стартовал в Хабаровске: от 500 до 40 тысяч рублей – ДВ-РОСС 20.12.2025 в 8:17
Елочный ажиотаж еще впереди, но цены уже шокируют: что выбрать — маленькую елочку за 500 или гиганта за 40 тысяч

В Хабаровске стартовал сезон продажи елок с ценами, которые варьируются от 500 рублей до 40 тысяч — новогодние деревья на любой кошелек.

Читать полностью » Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Камчатском крае – Геофизическая служба РАН 20.12.2025 в 4:57
Камчатка начала дрожать глубже обычного: подземный толчок выглядит как предупреждение

В Камчатском крае зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6 с эпицентром более чем в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Читать полностью » Трассу Селихино-Николаевск перекрыли из-за снежных заносов — МЧС России 19.12.2025 в 9:39
Снежный занавес опустился на Хабаровский край: что творится на трассах прямо сейчас

Из-за последствий циклона в Хабаровском крае перекрыли участок трассы на севере региона. Дорожные службы продолжают расчистку.

Читать полностью » Инвесторы построят горнолыжный комплекс на горе Синюха в Вяземском районе — Администрация 19.12.2025 в 9:27
Власти отдают землю даром: какой проект в Вяземском районе решили поддержать государство

В Вяземском районе инвесторам предлагают проекты горнолыжного курорта и термального комплекса с господдержкой и высокой окупаемостью.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Прокуратура начала проверку после пожара на памятнике архитектуры – DEITA.RU
ДФО
Суд обязал перевозчика выплатить компенсацию за травму пассажирки – прокуратура
Мир
Молодая пара погибла при падении машины в Сену в Пюто — 20 Minutes
Красота и здоровье
Смарт-часы показали низкую точность измерения давления — Knowridge
УрФО
Житель Юрги лишился 200 тыс. рублей после звонка о доставке – МВД Кузбасса
СФО
Спасатели эвакуировали туриста с Марчеканской сопки ночью – КОЛЫМА-ИНФОРМ
ДФО
Минтруд подготовил порядок декретных выплат для самозанятых – ведомство
ДФО
В Елизовском районе возбудили дело о махинациях с муниципальной землёй – СК РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet