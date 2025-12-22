Снегоход исчез вместе с деньгами: как выгодное объявление обнулило счёт жителя Камчатки

Покупка техники через интернет обернулась для жителя Камчатки крупными финансовыми потерями. Очередной случай дистанционного мошенничества зафиксирован в городе Елизово, где мужчина лишился почти трети миллиона рублей. Об этом, со ссылкой на региональное управление МВД, сообщает Кamchatinfo. com.

Объявление о продаже и "выгодная сделка"

По данным правоохранительных органов, 35-летний житель Елизово нашёл в интернете объявление о продаже снегохода. Заинтересовавшись предложением, он связался с "продавцом" по телефону, чтобы обсудить условия покупки.

Во время общения стороны договорились о сделке, после чего потенциальный покупатель перевёл предоплату. Сумма перевода составила 290 тысяч рублей, что соответствовало договорённостям между собеседниками.

Прекращение связи и обращение в полицию

После получения денег "продавец" перестал выходить на связь. Телефонные звонки и сообщения остались без ответа, а объявление о продаже оказалось недоступным.

Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. Сотрудники МВД зафиксировали факт мошенничества и начали проверку всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело и проверка

В управлении МВД России по Камчатскому краю сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются личности злоумышленников и пути движения денежных средств.

Правоохранительные органы анализируют электронные следы, связанные с объявлением, а также банковские реквизиты, на которые была перечислена предоплата.

Типичная схема дистанционного обмана

В полиции отмечают, что подобные случаи остаются распространёнными. Мошенники нередко размещают объявления о продаже дорогостоящей техники, автомобилей или снегоходов, привлекая покупателей привлекательной ценой.

После получения аванса связь с "продавцом" обрывается, а вернуть деньги становится крайне сложно. Жителям региона рекомендуют проявлять осторожность при онлайн-покупках и по возможности избегать предоплаты незнакомым продавцам.