лавина
лавина
© Wikimedia Commons by Henk Monster is licensed under Attribution 3.0 Unported
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:24

Снега стало больше, устойчивости — меньше: регион входит в рискованный режим

Лавиноопасную обстановку ввели в семи районах Сахалинской области - ДВ-РОСС

Лавинная опасность вновь становится актуальной для Сахалинской области в первые дни нового года. В начале января неблагоприятные условия прогнозируются сразу в нескольких муниципалитетах региона, где сочетание рельефа, снежного покрова и погодных факторов создаёт повышенные риски схода снежных масс. Об этом сообщает издание ДВ-РОСС со ссылкой на данные региональных служб.

Где ожидается лавиноопасная обстановка

По информации регионального противолавинного центра Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лавиноопасная обстановка прогнозируется 1 и 2 января на территории семи районов области. В перечень вошли Александровск-Сахалинский, Смирныховский, Макаровский, Томаринский, Долинский и Южно-Сахалинск.

Отдельно уточняется ситуация в Холмском районе. Там опасность касается только северной части муниципалитета, включая сёла Чехов и Новосибирское, а также отдельные участки автомобильной дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтёрск и железнодорожной линии Шахта — Ильинский. Эти зоны традиционно относятся к территориям с повышенной лавинной активностью в зимний период.

Что означает лавиноопасный прогноз

Лавиноопасная обстановка вводится при условиях, когда накопившийся снег может потерять устойчивость. Как правило, это связано с интенсивными осадками, резкими перепадами температуры или ветровым переносом снега на склоны. В таких ситуациях даже без дополнительных внешних факторов возможен самопроизвольный сход лавин.

Для регионов с горным и пересечённым рельефом, к которым относится значительная часть Сахалинской области, подобные прогнозы являются важным элементом мониторинга природных рисков. Лавины могут представлять угрозу как для транспортной инфраструктуры, так и для населённых пунктов, расположенных вблизи склонов.

Роль противолавинного мониторинга

Региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС регулярно отслеживает состояние снежного покрова и метеоусловия. На основе этих данных формируются экстренные предупреждения, которые позволяют заранее оценивать возможные риски и учитывать их при планировании работ и перемещений.

Подобные сообщения особенно актуальны в праздничные дни, когда возрастает нагрузка на дороги и увеличивается число поездок внутри региона. В таких условиях своевременная информация о природных угрозах становится ключевым фактором обеспечения безопасности.

