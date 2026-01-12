Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Очищенная зимняя дорожка
Очищенная зимняя дорожка
© Мария Круглова is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:08

Снег встал стеной, дворы — колом: Приморье подключило комиссии и прокуратуру к проверкам

В Приморье начали проверки уборки снега во дворах управляющими компаниями — ТАСС

Снегопады в Приморье вывели на первый план не только работу дорожников, но и качество содержания дворов. Регион вторые сутки устраняет последствия непогоды, и власти делают акцент на придомовых территориях, где уборка часто зависит от управляющих компаний. Об этом сообщает ТАСС.

В краевом правительстве заявили, что организации, плохо справляющиеся со снегом, будут привлекаться к ответственности.

Проверки во дворах и штрафы для нарушителей

Административные комиссии муниципалитетов Приморского края начали проверять, как управляющие компании убирают снег на придомовых территориях. Власти подчеркивают, что внимание будет сосредоточено на тех, кто системно игнорирует требования законодательства. Для таких организаций предусмотрены штрафы, а контроль обещают усилить.

"Административные комиссии муниципалитетов Приморского края проверяют работу управляющих компаний на предмет уборки придомовых территорий от снега. Злостных нарушителей, игнорирующих законодательство, ждут штрафы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что к проверкам подключаются и другие структуры. Сегодня административно-территориальные управления города совместно с прокуратурой намерены проверить ситуацию на местах и выдать предписания управляющим компаниям и другим юридическим лицам, которые, по оценке властей, выполняют обязанности ненадлежащим образом.

Циклон 10 января и приоритеты при уборке

Непогода обрушилась на Приморский край днем 10 января. Циклон принес сильную метель, а порывы ветра, по данным властей, достигали 30 м/с. Регион устраняет последствия снегопада вторые сутки, и нагрузка на коммунальные службы и дорожников остается высокой.

На заседании оперативного штаба под руководством первого заместителя председателя правительства Приморья Дмитрия Мариза, как сообщили в правительстве, основные силы были сосредоточены на ключевой инфраструктуре.

Приоритет отдали уборке трасс и межквартальных проездов, чтобы обеспечить транспортную доступность и снизить риски на дорогах. На этом фоне контроль за качеством уборки дворов власти связывают с работой управляющих компаний и исполнением ими обязательств перед жителями.

