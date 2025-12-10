Снег свалился стеной — и провода не выдержали: Вологодская область готовится к ночи в полной темноте

Сложные погодные условия в Вологодской области привели к массовым сбоям в электроснабжении: более 14 тысяч человек остались без света в десятках муниципалитетов. Об этом сообщает ТАСС. Аварийные службы продолжают работу, рассчитывая восстановить подачу электричества к вечеру.

Масштаб отключений

Сильный снегопад стал причиной аварий на линиях электропередачи. По оперативным данным, которые привёл в своем Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов, в зоне ответственности "Россетей" без электричества остаются свыше десяти тысяч человек в 333 населённых пунктах. Речь идет о Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Бабаевском и Белозерском округах.

По информации заместителя главы региона Евгении Мазановой, на месте работают 10 аварийно-восстановительных бригад. В задействованной технике — 10 единиц, а общее число специалистов достигает 30 человек. Команды сосредоточены на диагностике повреждений и подключении резервных источников питания, где это возможно.

Работа энергетиков

Отдельную зону ответственности несёт Вологодская областная энергетическая компания. По данным региональных властей, примерно четыре тысячи жителей в 22 населённых пунктах остаются без электроснабжения. Ситуация наиболее напряжённая в Череповецком, Шекснинском и Кадуйском округах, где продолжают действовать последствия ночного циклона.

На устранении аварий заняты 11 бригад численностью 30 человек. Используются 11 единиц техники и две дизель-генераторные установки, обеспечивающие временное питание социально значимых объектов. В региональном правительстве уточняют, что ориентировочное время восстановления электроснабжения — 20:00 по московскому времени 10 декабря.

Погодные условия и прогноз

Ситуацию осложняет продолжающееся ухудшение погоды. Губернатор привёл данные начальника ГУ МЧС России по Вологодской области Николая Шнайдера, который сообщил о наиболее интенсивных снегопадах в Кирилловском и Бабаевском округах. По его словам, циклон смещается с запада области в центральные и восточные районы, усиливая нагрузку на линии электропередачи.

"По оперативной информации, электроснабжение отсутствует: в зоне ответственности "Россетей" у 10 071 жителей в 333 населенных пунктах…", — сообщил Георгий Филимонов.

В прогнозе МЧС подчеркивается риск налипания мокрого снега толщиной до 7 мм. Такое явление может снижать устойчивость проводов и провоцировать дальнейшие отключения. При этом, как уточнил Шнайдер, ситуация пока не достигает критериев неблагоприятного погодного явления, однако требует повышенного внимания энергетиков и оперативных служб.