Снег пошёл ва-банк, но город ответил техникой: как Екатеринбург выиграл зимнюю партию

За одни выходные Екатеринбург избавился от десятков тысяч тонн снега — коммунальные службы отработали в усиленном режиме, чтобы восстановить проходимость улиц после снегопадов. Об этом сообщает "УралБизнесКонсалтинг" со ссылкой на департамент информационной политики администрации города.

Итоги уборки за выходные

По данным мэрии, за два выходных дня с территории Екатеринбурга вывезли 21,5 тыс. тонн снега. Ещё 1,6 тыс. тонн снежных масс были убраны непосредственно с проезжей части с помощью шнекороторов. Такие объёмы потребовали масштабного задействования техники и персонала во всех районах города.

Всего к работам привлекли 1 288 единиц уборочной техники и 1 167 дорожных рабочих. Параллельно велась противогололёдная обработка: для тротуаров использовали 554 тонны специальных материалов, чтобы снизить риск травматизма.

Работы продолжаются в будни

Коммунальные службы не снизили темп и после выходных. Уборка снега продолжается в плановом режиме с учётом текущей дорожной обстановки и погодных условий.

"Сегодня уборка продолжается. Для этого на улицы города вышли 435 дорожных рабочих и 235 единиц уборочной техники: 70 тракторов, 59 самосвалов, 49 КДМ, 14 фронтальных погрузчиков, 13 грейдеров, 7 снегопогрузчиков, 5 бульдозеров, 2 УАЗа, 1 бродвей и 15 других видов машин", — рассказали в пресс-службе.

Кадровый фактор и мотивация

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщал, что с 1 ноября в городе были повышены оклады водителей, механизаторов и дорожных рабочих на 30%. Эта мера дала ощутимый эффект для коммунального хозяйства.

Повышение зарплат стимулировало приток новых сотрудников и позволило сократить число вакантных мест во всех районных ДЭУ. В результате город получил возможность быстрее реагировать на сложные погодные условия и поддерживать уборку на стабильном уровне.