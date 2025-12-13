Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Очищенная зимняя дорожка
© Мария Круглова is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:09

Снег и ветер проверяют инфраструктуру на прочность: регион переведён в режим готовности

Резкое ухудшение погодных условий стало причиной введения особого режима на территории Пензенской области. В регионе фиксируется понижение температуры, сильный снег и перебои в работе коммунальной инфраструктуры, что потребовало оперативных решений со стороны властей.

Решение о введении режима повышенной готовности

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что по согласованию с региональным управлением МЧС в области введён режим повышенной готовности. Такая мера применяется в ситуациях, когда неблагоприятные погодные условия могут повлечь угрозу для жизни людей и стабильной работы систем жизнеобеспечения.

По его словам, в ряде муниципалитетов из-за непогоды уже произошли отключения электроэнергии. На местах задействованы аварийные бригады, которые занимаются восстановлением подачи электричества и устранением последствий стихии.

"В связи с резким ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха по согласованию с региональным управлением МЧС вводим на территории Пензенской области режим повышенной готовности. В ряде районов из-за непогоды произошли отключения электроэнергии, на местах работают аварийные бригады", — написал Олег Мельниченко.

Рекомендации жителям региона

Глава региона призвал жителей проявить осторожность и по возможности скорректировать планы на ближайшие дни. Речь идёт как о прогулках, так и о поездках, включая использование личного транспорта. Особое внимание уделено безопасности в условиях ухудшенной видимости, скользких дорог и сильного ветра.

Мельниченко также рекомендовал не покидать дома без крайней необходимости, подчеркнув, что такие меры носят временный характер и направлены на снижение рисков травматизма и аварийных ситуаций.

Прогноз МЧС и погодные риски

Главное управление МЧС по Пензенской области предупредило, что 13 декабря в регионе ожидается сильный снег. В отдельных районах порывы северо-западного ветра могут достигать 22 метров в секунду, что создаёт дополнительные угрозы для транспорта, линий электропередачи и слабо закреплённых конструкций.

Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности и продолжают мониторинг обстановки. Власти подчёркивают, что ситуация находится под контролем, однако развитие погодных условий требует повышенного внимания со стороны всех жителей области.

