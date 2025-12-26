Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Wikimedia Commons by Henk Monster is licensed under Attribution 3.0 Unported
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:17

Снег готов сорваться в любой момент: лавинная опасность накрывает почти всю Камчатку

В горных районах Камчатки объявили штормовое предупреждение — противолавинный центр

В горных районах Камчатки объявлено штормовое предупреждение из-за высокой лавинной опасности. Сход снежных лавин возможен в ближайшие дни на обширной территории края. Об этом сообщает kamchatinfo.com со ссылкой на региональный противолавинный центр.

Где ожидается сход лавин

По информации специалистов, лавиноопасная обстановка сохранится с полуночи 27 декабря по 29 декабря включительно. Под угрозой находятся горные территории Елизовского округа, включая бассейн реки Паратунка, а также Усть-Большерецкий, Соболевский, Мильковский, Быстринский и Усть-Камчатский округа. Повышенный риск схода лавин также прогнозируется в границах Петропавловска-Камчатского.

Отдельно отмечается опасность на склонах вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, а также вулканов Ключевской группы. Эти районы традиционно считаются одними из самых лавиноопасных в зимний период.

Рекомендации для организаций и жителей

В противолавинном центре рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, заранее принять усиленные меры безопасности. Это касается как промышленных объектов, так и инфраструктуры, расположенной в потенциально опасных зонах.

Туристам, спортсменам и охотникам настоятельно советуют воздержаться от посещения лавиноопасных склонов и горных маршрутов в ближайшие дни. Несоблюдение рекомендаций может привести к чрезвычайным ситуациям и угрозе жизни.

Опасность сохранится несколько дней

Специалисты подчеркивают, что лавинная опасность сохранится на протяжении всего периода действия предупреждения. Жителям и гостям Камчатки рекомендуется внимательно следить за оперативными сообщениями экстренных служб и учитывать погодные условия при планировании поездок.

