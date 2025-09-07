Ошибки при уходе за обувью, которые сокращают срок службы вдвое

Уход за обувью требует внимания и аккуратности. Неправильная чистка легко сокращает срок службы пары, а иногда и вовсе делает её непригодной к носке. Особенно это касается машинной стирки: использовать её стоит только тогда, когда ручная чистка не помогает.

Изучаем этикетку

Первое правило — следовать рекомендациям производителя. На ярлыке указано, можно ли стирать кроссовки в машине. Игнорирование этой информации чревато деформацией, отклеившейся подошвой или трещинами на материале. Категорически нельзя отправлять в барабан обувь из кожи, замши, с подсветкой или декоративными элементами. Зато тканевые и сетчатые модели чаще всего переносят машинную стирку без последствий.

Подготовка к стирке

Перед стиркой снимают стельки и шнурки — их лучше стирать вручную. Подошву нужно очистить от грязи, песка и мелких камешков, используя щётку. Стирать сразу несколько пар кроссовок не стоит: это повышает нагрузку на барабан и обувь. Чтобы защитить материалы и саму машину, кроссовки помещают в сетчатый мешок или наволочку.

Выбор режима

Оптимальным считается деликатный режим при температуре до 30 °C и минимальном отжиме. Горячая вода и интенсивное вращение повреждают клей, портят ткань и искажают форму обуви. Нежная стирка помогает сохранить внешний вид и продлить срок службы.

Моющие средства

Лучше использовать гели или жидкости для спортивной обуви и деликатных тканей. Они растворяются быстрее и не оставляют белых разводов, как порошок. Стойкие пятна обрабатывают заранее мягким пятновыводителем.

"Для стирки тканевых моделей подойдут обычные порошки или гели, а вот кожу и замшу лучше чистить вручную средствами без фосфатов", — отметил директор магазина обуви Александр Кунгуров.

Сушка без повреждений

После стирки нельзя сушить кроссовки на батарее или под солнцем. Такие методы ведут к усадке и выцветанию. Чтобы сохранить форму, обувь набивают бумагой и оставляют при комнатной температуре в проветриваемом помещении.

Грамотный уход позволяет не только сохранить внешний вид, но и существенно продлить срок службы любимой пары.