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Уэсли Снайпс спустя 19 лет вернулся во вселенную Marvel
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Уэсли Снайпс побил два рекорда Книги Гиннесса сыграв в "Дэдпуле и Росомахе"

Уэсли Снайпс спустя 19 лет вернулся во вселенную Marvel

62-летний американский актёр Уэсли Снайпс, звезда франшизы "Блэйд" (1998-2004), после долгого перерыва вернулся к роли супергероя в фильме "Дэдпул и Росомаха". По данным Variety, после выхода киноленты актёр побил сразу два рекорда Книги Гиннесса.

Карьера Уэсли Снайпса в качестве персонажа Marvel официально стала самой продолжительной, превзойдя рекорд Хью Джекмана, который впервые сыграл Росомаху в фильме "Люди Икс" в 2000 году.

В то же время последний фильм о супергероях с участием Уэсли Снайпса "Блэйд 3: Троица" вышел в 2004 году, что позволило актёру установить ещё один рекорд — по самому длительному перерыву между появлениями на экране в роли героя Marvel.

Фото: YouTube канал KINO-OTRIVOK/Скриншот видео YouTube канала KINO-OTRIVOK(public domain)

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