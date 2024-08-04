Уэсли Снайпс побил два рекорда Книги Гиннесса сыграв в "Дэдпуле и Росомахе"

62-летний американский актёр Уэсли Снайпс, звезда франшизы "Блэйд" (1998-2004), после долгого перерыва вернулся к роли супергероя в фильме "Дэдпул и Росомаха". По данным Variety, после выхода киноленты актёр побил сразу два рекорда Книги Гиннесса.
Карьера Уэсли Снайпса в качестве персонажа Marvel официально стала самой продолжительной, превзойдя рекорд Хью Джекмана, который впервые сыграл Росомаху в фильме "Люди Икс" в 2000 году.
В то же время последний фильм о супергероях с участием Уэсли Снайпса "Блэйд 3: Троица" вышел в 2004 году, что позволило актёру установить ещё один рекорд — по самому длительному перерыву между появлениями на экране в роли героя Marvel.
Фото: YouTube канал KINO-OTRIVOK/Скриншот видео YouTube канала KINO-OTRIVOK(public domain)
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