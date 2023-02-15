Американские компании Northrop Grumman и Global Military Products получили контракт на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм для поставок Украине. Об этом сообщают американские СМИ.
По данным источника, общая сумма контракта составит более $522 млн. Он будет финансироваться в рамках американской программы помощи Киеву, передает ТАСС.
Ранее The New York Times сообщила о том, что Пентагон намерен за два года более чем в шесть раз увеличить производство снарядов калибра 155 мм, которые являются основным типом поставляемых Киеву боеприпасов.
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