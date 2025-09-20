Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свекла с гнилью
Свекла с гнилью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:11

Снаружи красавица, внутри труха: гниль сердечка превращает свеклу в чёрную пыль

Дефицит бора вызывает сердечную гниль свеклы и снижает урожайность — мнение специалистов

Свекла традиционно считается одной из самых надёжных овощных культур, однако и у неё есть слабые места. Многие дачники сталкивались с ситуацией: внешне красивый, крепкий корнеплод внутри оказывается испорченным сухой чёрной массой. Это явление носит название "гниль сердечка", и его часто путают с инфекцией или повреждением вредителей. На деле проблема связана с нехваткой микроэлементов, прежде всего — бора.

Что такое "гниль сердечка"

При внешнем осмотре поражённая свекла не отличается от здоровой. Но стоит разрезать корнеплод, и в середине видна сухая, буро-чёрная труха. Удивительно, что запаха гнили нет, а ткань разрушается именно изнутри. Отсутствие насекомых и следов грибов в начале процесса указывает: причина не в паразитах, а в физиологии растения. Главный виновник — дефицит бора, отвечающего за целостность клеточных стенок и транспорт сахаров.

Почему свекла теряет бор

  • Длительные дожди вымывают микроэлементы из верхнего слоя почвы.

  • На лёгких песчаных грунтах бор держится хуже всего.

  • Недостаток удобрений с микроэлементами усугубляет ситуацию.

Когда бора мало, клетки в сердцевине корнеплода перестают развиваться и начинают отмирать. Пустоты быстро заселяют вторичные грибковые инфекции, чаще всего Phoma betae, вызывающий фомоз. Поэтому нередко садоводы видят двойную картину: сердечная гниль и фомоз идут рядом, ускоряя разрушение урожая.

Простое решение — обработка семян

Чтобы предупредить проблему, используют доступный метод — предпосевную обработку семян борной кислотой. Это дешевле и надёжнее, чем вносить микроудобрения потом.

Оптимальная пропорция: 0,2 г борной кислоты на 10 г семян. Семена помещают в сухую ёмкость, добавляют отмеренный порошок и встряхивают. Каждое семечко покрывается тончайшим слоем, который создаёт локальный запас бора у корешка. Этого достаточно для нормального развития на весь сезон.

Важно

  • Использовать точные кухонные весы (до 0,1 г).

  • Не ориентироваться на "на кончике ножа": ошибка в дозировке делает метод неэффективным.

Почему способ работает

Бор сразу оказывается в зоне роста, где он наиболее нужен. Благодаря этому:

  • формируются крепкие ткани;

  • корнеплоды не растрескиваются;

  • растения становятся устойчивее к грибковым болезням.

Опыт садоводов подтверждает: после обработки семян гниль сердечка практически не встречается.

Правильная уборка — половина успеха

Даже при идеальной профилактике важен момент сбора урожая. Свекла плохо переносит морозы, поэтому затягивать нельзя. Ориентироваться нужно на ботву: если нижние листья желтеют и вянут, корнеплод достиг спелости.

Три золотых правила уборки

  1. Подкопать, а не выдёргивать. Используйте вилы: выдёргивание за ботву повреждает шейку.

  2. Обрезать с пенечком. Ботву срезают ножом, оставляя 1-2 см. Срез "под ноль" открывает точку роста и ведёт к гниению при хранении.

  3. Сушить только в тени. На солнце свекла вянет, срок хранения сокращается. Лучше разложить под навесом: земля подсохнет и легко осыплется.

Сравнение: свекла с профилактикой и без неё

Параметр Без обработки С обработкой семян борной кислотой
Вероятность гнили сердечка Высокая Минимальная
Устойчивость к фомозу Низкая Выше
Срок хранения Сокращённый Продолжительный
Трудозатраты Минимум Минимум + простая подготовка семян

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадка семян без микроудобрений.
    Последствие: сердечная гниль в середине сезона.
    Альтернатива: предпосевная обработка борной кислотой.

  • Ошибка: уборка после первых заморозков.
    Последствие: подмороженные корнеплоды быстро загнивают.
    Альтернатива: ориентироваться на пожелтение нижних листьев.

  • Ошибка: хранение плохо просушенной свеклы.
    Последствие: очаги гнили в хранилище.
    Альтернатива: теневая сушка 5-7 часов.

А что если бор в почве всё-таки низкий?

Если даже после обработки семян появляются признаки нехватки, можно использовать листовые подкормки борсодержащими удобрениями. Они быстро усваиваются и помогают сохранить урожай.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Простота и доступность Требуется точная дозировка
Минимальные затраты Нельзя переборщить с бором
Высокая эффективность Работает только при правильной обработке
Подходит для любых почв Нужно заранее подготовить семена

FAQ

Можно ли обрабатывать борной кислотой уже взрослые растения?

Да, но эффект будет слабее. Лучше работать с семенами.

Хватит ли одной обработки на сезон?

Да, запас бора в оболочке семени обеспечивает растение до уборки.

Чем заменить борную кислоту?

Существуют готовые микроудобрения с бором, но они дороже.

Мифы и правда

  • Миф: сердечная гниль — это грибок.
    Правда: первопричина — нехватка бора, а грибы приходят вторично.

  • Миф: бор нужен только свекле.
    Правда: этот микроэлемент важен и для других культур (морковь, капуста).

  • Миф: достаточно внести золу для профилактики.
    Правда: в золе почти нет бора, поэтому её недостаточно.

Исторический контекст

Проблему сердечной гнили заметили ещё в XIX веке, когда свекла стала массовой культурой в Европе. Долгое время её считали инфекционным заболеванием. Лишь в XX веке выяснили, что основной фактор — дефицит бора. Тогда же начали применять борные удобрения, что резко снизило потери урожая.

Три интересных факта

  1. Бор открыли в 1808 году, а его значение для растений установили только к середине XX века.

  2. Дефицит бора особенно заметен в годы с дождливым летом.

  3. Свекла — одна из немногих культур, наиболее чувствительных к этому микроэлементу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мини-огород на подоконнике помогает снизить стресс и обеспечивает свежей зеленью круглый год сегодня в 4:23

Огурцы на балконе и микрозелень за неделю: мини-огороды побеждают стресс и пустой холодильник

Мини-огород на подоконнике — это свежая зелень и спокойствие в шумном городе. Какие растения выбрать и как ухаживать за ними, чтобы всё получилось?

Читать полностью » Эксперт: розы укореняются лучше при посадке за 6 недель до морозов сегодня в 4:22

Сроки решают всё: когда роза приживается в два раза быстрее

Узнайте, когда лучше сажать розы: весной или осенью? Экспертные советы по подготовке почвы, выбору места и уходу за саженцами для пышного цветения.

Читать полностью » Садовый бинт или лапник — учёные назвали оптимальный материал для северных регионов сегодня в 3:23

Мыши в ужасе бегут от ваших яблонь: какой материал создаёт непробиваемый барьер — проверенный метод

Защитите сад зимой! Обвязка штамба - простой способ уберечь деревья от морозов, солнца и грызунов. Выбор материалов, плюсы и минусы. Советы и пошаговая инструкция.

Читать полностью » Сентябрьская обрезка помогает деревьям легче пережить зиму и даёт больше плодов сегодня в 3:10

Осенняя обрезка — не формальность: как несколько срезов меняют урожай

Узнайте, как правильно провести осеннюю обрезку деревьев в сентябре, чтобы увеличить будущий урожай и подготовить сад к зиме. Советы по срокам, инструментам и технике обрезки фруктовых деревьев.

Читать полностью » Народные средства в садоводстве: как зубная паста спасает урожай от вредителей сегодня в 2:23

Гусеницы в ужасе покинут грядки после этого ритуала — нужен только пустой тюбик и вода

Откройте неожиданный способ борьбы с гусеницами на капусте: обычная зубная паста устраняет вредителей за 4 дня. Без химии, безопасно для урожая и почвы — проверенный метод с доказанной эффективностью.

Читать полностью » Флорист заметила: цветы дольше не вянут в газированной воде сегодня в 2:06

Ошибка, ставшая открытием: случайный пролив газировки изменил уход за цветами

Узнайте, как обычная газированная вода может продлить жизнь вашему букету вдвое. Секреты, советы, и чего следует избегать для максимальной свежести цветов.

Читать полностью » Кратковременное похолодание в сентябре — это ложное падение, а не сигнал для обрезки и пересадок сегодня в 1:02

Второе лето вместо осени: почему сад в это время особенно уязвим

Осеннее похолодание может быть обманчивым! Узнайте, что такое "ложное падение", чем оно опасно для сада и какие ошибки нельзя допускать, чтобы не потерять урожай. Советы и рекомендации для садоводов.

Читать полностью » Обрезка цветоноса и правильный уход помогают орхидее вновь зацвести в домашних условиях сегодня в 1:23

Листья растут, а цветов нет: орхидея требует перепада температур и редкого полива

Хотите, чтобы орхидея снова зацвела? Секрет не в чуде, а в правильном уходе: обрезка, свет, полив и немного терпения помогут дождаться бутонов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Почему яблоки портятся на деревьях: агрономы объяснили, как справиться с монилиозом
Авто и мото

Цены на Ferrari Mondial резко выросли из-за редкости модели — данные аукционов
Спорт и фитнес

Домашняя тренировка ног: как использовать резинки, прыжки и суперсеты для роста мышц
Красота и здоровье

Нарколог Алексей Казанцев предупреждает: алкоголь разрушает 200 органов
Наука

В Ираке стартуют раскопки древнего города с целью создания цифровой реконструкции истории
Садоводство

Осенний компост в Смоленской области укрепит урожай весной
Садоводство

Оптимальное время деления луковичных — поздняя весна или осень до замерзания почвы
ДФО

Смерчи во Владивостоке в 1997 году: катер в воздухе, хаос на станциях и разрушения предприятий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet