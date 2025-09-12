Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Porsche 911
Porsche 911
© Own work by Alexander Migl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:05

Миф о резком заносе рушится быстрее, чем тачка в Форсаже: правда о заднем приводе

Эксперты объяснили, почему резкий занос на спорткарах вроде Porsche 911 и S2000 — это ошибка водителя

Многие начинающие автолюбители, выбирая свой первый заднеприводный спорткар, слышат тревожное словосочетание "резкий занос". Но стоит ли его бояться? Автомобильные эксперты уверяют: явления как такового не существует. Чаще всего за страшным термином скрывается всего лишь ошибка водителя.

Откуда взялся миф

Понятие "резкий занос" тесно связано с машинами без современных систем стабилизации и с нестандартным расположением двигателя. Классический пример — Porsche 911 первых поколений, за которым закрепилась слава "убийцы докторов". Позже в легенды об опасной непредсказуемости попал и суперкар Carrera GT, упоминаемый в связи с гибелью Пола Уокера.

Подобная репутация есть и у Honda S2000 CR - версии для трек-дней, вышедшей в 2009 году. Жёсткая подвеска и настройки сделали её гораздо требовательнее к водителю, и в среде энтузиастов закрепилось мнение: это "вдоводел" не хуже старых Porsche.

Но профессионалы уверяют: проблема не в машине.

"Они слишком охотно винят короткую базу или двигатель, а на деле причина в их действиях", — сказал инструктор и гонщик Ник Романо.

Что происходит на самом деле

Большинство случаев "внезапного" заноса — это классический занос при сбросе газа. Всё просто: водитель убирает ногу с педали в повороте, вес машины уходит вперёд, задние колёса теряют сцепление, и автомобиль уходит в скольжение. Это не просчёт инженеров, а следствие резких и неопытных действий за рулём.

Романо показал это на площадке: в одном заезде он резко убирает ногу с газа, и S2000 мгновенно разворачивает. Но стоит провести эксперимент плавнее — и машина спокойно выходит из виража.

"Мои действия заставили автомобиль так себя вести", — пояснил Романо.

Как управлять ситуацией

Ключевой секрет — плавность. Лёгкая работа педалью газа позволяет держать заднюю ось под контролем. Даже если снос неизбежен, можно сохранить траекторию: достаточно добавить контрруления и держать стабильный газ.

По словам Романо, результат всегда один: автомобиль остаётся управляемым, если водитель правильно распределяет вес через подвеску.

Пример с Toyota MR2

А как насчёт машин с мотором за спинами пассажиров, вроде Toyota MR2? Там инерция сзади выше, и реакция должна быть быстрее. Но принцип остаётся тем же: машина реагирует на действия водителя и не выходит из-под контроля сама по себе.

"Машина делает только то, что вы ей говорите", — подчеркнул Романо.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Возможность обучения навыкам управления Высокий риск ошибок у новичков
Предсказуемая реакция при плавных действиях Требует концентрации и аккуратности
Универсальные принципы работают и для MR2, и для S2000 Репутация "опасных" машин отпугивает покупателей

Сравнение автомобилей с репутацией "сложных"

Модель Особенности Репутация
Porsche 911 (классика) Заднемоторная компоновка "Убийца докторов"
Carrera GT Мощный двигатель V10, без стабилизации Легендарно опасная
Honda S2000 CR Жёсткая подвеска, короткая база "Вдоводел"
Toyota MR2 Среднемоторная схема Сложен в управлении

Советы шаг за шагом: как не попасть в занос

  1. Не сбрасывайте газ резко в повороте.

  2. Учитесь чувствовать баланс машины на площадке.

  3. Используйте плавные, дозированные движения рулём.

  4. Освойте контрруление и тренируйтесь на низких скоростях.

  5. Запишитесь на курс контраварийного вождения.

Мифы и правда

Миф: "резкий занос" — это особый, непредсказуемый вид скольжения.
Правда: это обычный занос при сбросе газа из-за действий водителя.

Миф: проблема в компоновке авто.
Правда: с любым расположением двигателя машина остаётся управляемой при грамотных действиях.

Миф: новичкам лучше избегать таких машин.
Правда: при правильном обучении они становятся отличной школой водительского мастерства.

Часто задаваемые вопросы

Какой спорткар наиболее предсказуем для новичка?
Лучше начинать с моделей с длинной базой и умеренной мощностью, например Mazda MX-5.

Сколько стоит Honda S2000 CR сейчас?
Чистые экземпляры на рынке ценятся высоко, нередко свыше 70 тысяч долларов.

Можно ли полностью исключить занос?
Нет, но можно научиться им управлять и превращать в контролируемый дрифт.

Исторический контекст

• 1960-е — Porsche 911 получает репутацию "опасного" из-за особенностей заднемоторной схемы.
• 2000-е — Honda S2000 становится культовым родстером с репутацией "сложного".
• 2010-е — Carrera GT закрепляет миф о "смертельной" непредсказуемости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: резкий сброс газа в повороте.
Последствие: потеря сцепления и разворот.
Альтернатива: плавное управление педалью и своевременное контрруление.

А что если…

А что если производители вовсе перестанут выпускать "требовательные" спорткары? Тогда целое поколение водителей потеряет возможность научиться работать с балансом машины и понимать механику движения на пределе.

Итак, "резкий занос" — это не мистика и не ошибка инженеров. Это лишь момент, когда водитель недооценил законы физики.

В завершение три любопытных факта:

  1. Porsche 911 первых лет выпускали без стабилизации, что усиливало его репутацию "опасного".

  2. Honda S2000 получила статус культовой именно благодаря уникальному сочетанию характера и управляемости.

  3. Тренировки на автодроме позволяют в разы быстрее понять природу заноса, чем годы обычной езды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Нюрбургринге заметили Porsche Taycan GT4 RS: попытки рекорда завершились неудачей сегодня в 15:17

Рекорд или позор? Как Porsche дважды пыталась штурмовать Нюрбургринг и сошла с дистанции

Прототип Porsche Taycan GT4 RS на Нюрбургринге получил повреждения при рекордной попытке. Что скрывается за тестами и когда ждать премьеру?

Читать полностью » Lamborghini добавила искусственный интеллект в управление суперкарами для точной коррекции движений сегодня в 10:16

Суперкар, который думает сам: Lamborghini научила машины исправлять ошибки водителя

Lamborghini представила систему, которая анализирует ошибки водителя и исправляет их прямо за рулём. Что умеет новый 6D Sensor?

Читать полностью » Автоэксперты назвали три надёжных японских кроссовера до 1,5 млн рублей на вторичном рынке сегодня в 9:56

Три кроссовера, которые переживут не одного владельца: надёжные японцы до 1,5 млн рублей

Узнайте, какие японские кроссоверы до 1,5 млн рублей остаются самыми надёжными и долговечными на вторичном рынке, и чем они отличаются друг от друга.

Читать полностью » Названы самые доступные машины в России: Lada Granta остаётся лидером сегодня в 9:25

Дешёвые авто в России: вот какие модели берут чаще всего

От крошечных электрокаров в Китае до легендарной «буханки» в России — как выглядят и чем привлекают самые дешёвые машины в мире.

Читать полностью » Эксперт НАМИ заявил об опасности 120 тысяч детских накладок на ремни безопасности в России сегодня в 8:50

120 тысяч детей под прицелом: как ременные "треугольники" превращают авто в смертельную ловушку

Россияне потратили десятки миллионов на опасные накладки для ремней безопасности, которые могут стоить детям жизни. Почему родители до сих пор делают такой выбор?

Читать полностью » Михаил Комаров: бензиновые моторы тише и менее вибронагружены, чем дизельные сегодня в 8:16

Один мотор едет мягче, другой тянет лучше — вот в чём настоящая разница

Дизель экономичнее и долговечнее, бензин проще и комфортнее. Какой двигатель выбрать — зависит от ваших привычек, условий и бюджета.

Читать полностью » Крупнейшие машины планеты: экскаватор TAKRAF SRs 8000 и самосвал БелАЗ 75710 сегодня в 7:26

Эти монстры съедают тысячи литров топлива в день

От самосвалов размером с дом до люксовых лимузинов для первых лиц: самые большие машины мира и России, которые удивляют масштабом и предназначением.

Читать полностью » Эксперты: многие автомобили оснащены функциями, которые недоступны без перепрошивки сегодня в 7:11

Обычный автомобиль может больше, чем заявлено: какие опции производитель прячет от вас

Производители автомобилей скрывают часть возможностей, предлагая их как платные опции или подписки. Что реально можно активировать самостоятельно?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт по фитнесу Алена Лучани назвала преимущества box squat для восстановления после травм
Питомцы

Аллергия на попугаев вызывает чихание и сыпь у владельцев — данные аллергологов
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Ганн раскрыл первые подробности сиквела "Супермена" во вселенной DC
Еда

Манник без муки становится пышным после 15 минут набухания манки
Красота и здоровье

Врач Лишин назвал витамины B6, B9 и B12 главными для поддержки нервной системы осенью
Наука

Уникальные дьявольские яйца Намиба: геологи в замешательстве от происхождения
Авто и мото

Stellantis отказалась от трёхцилиндровых моторов PureTech после проблем с надёжностью
УрФО

Харлов: во Франции подбирают кандидата на пост генконсула в Екатеринбурге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet