Опавшая листва скрывает опасность: осенью гадюку в лесу можно заметить слишком поздно

Осенние прогулки по лесам Центральной России требуют особой осторожности из-за агрессивного поведения змей перед спячкой, напомнила зооинженер, зоотехник Наталья Базаркина. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что в этот период пресмыкающиеся становятся крайне раздражительными.

Ранее в Подмосковье местных жителей уже призывали не приближаться к чешуйчатым, которые готовятся к зимнему анабиозу. В регионе традиционно обитают обыкновенная гадюка, уж и медянка, однако эксперты напоминают, что даже привычные туристические маршруты требуют бдительности.

Нередко красивый маршрут может превратиться в ловушку, если игнорировать правила безопасности на природе.

По словам Базаркиной, пик активности ядовитых змей приходится на весну, когда у них начинается брачный период. Однако осенью они не менее опасны из-за повышенной нервозности. Специалист подчеркнула, что в лесах, в том числе на территории Москвы, можно встретить несколько видов гадюк, которые становятся практически незаметными на фоне опавшей листвы.

"Осенью змеи в коматозном состоянии, поэтому можно их напугать. Надо одеваться в нормальную защитную одежду и обувь", — пояснила Базаркина.

Для защиты от укусов зооинженер рекомендует использовать высокие резиновые сапоги из качественной толстой резины или берцы. Это поможет уберечь ноги, если человек случайно наступит на змею, скрытую в зарослях. Параллельно с этим важно помнить, что в лесах сохраняется риск столкновения с паразитами, ведь осеннее тепло дает клещам дополнительное время для активности.

Особое внимание следует уделять выбору тропинок. Эксперт отметила, что сейчас змеи уже не стремятся выползать на открытые участки, как летом, а предпочитают прятаться в норах и густой подстилке. Любителям сбора дикоросов стоит проявлять бдительность, так как это часто заставляет людей заходить в глубокие заросли, где риск встречи с гадюкой возрастает.

"Не пытаться ее поймать, она сама, скорее всего, уползет. Есть виды гадюк, которые незаметны в осенней листве", — добавила эксперт.

В вопросах безопасности на природе важна комплексная подготовка. Даже если целью поездки является зоотуризм, не стоит забывать о правилах поведения при встрече с дикими обитателями.

Специалисты напоминают, что при случайном контакте со змеей не следует делать резких движений или пытаться прогнать ее палкой. Лучшее решение — медленно отступить, не поворачиваясь к животному спиной.

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