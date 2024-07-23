В случае укуса змеи важно приложить к месту укуса лед, чтобы замедлить распространение яда в организме, подчеркнул ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он также отметил, что пострадавший должен ограничить физическую активность, обеспечить себе покой и употреблять много жидкости, сообщает News.Ru.
После укуса змеи крайне важно сразу же вызвать скорую помощь.
Важно минимизировать движение, чтобы предотвратить быстрое всасывание яда. Приложение холода к месту укуса также поможет замедлить распространение яда. Рекомендуется пить достаточное количество жидкости и принять антигистаминное средство. Это основные меры, которые можно предпринять самостоятельно в ожидании медицинской помощи, объяснил Шеляков.
Фото: commons.wikimedia.org/Holger Krisp (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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