черная мамба
черная мамба
© Own work by TimVickers is licensed under public domain
Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:06

Один завал во дворе — и змеи начинают чувствовать себя хозяевами участка: вот что поможет

Экологи: регулярный покос травы снижает риск появления змей на участке

Змеи появляются на участке не случайно. Для них это подходящая среда обитания, где есть еда, вода и укрытия. Несмотря на настороженное отношение людей, присутствие змей приносит саду пользу: они уничтожают слизней, улиток, а также охотятся на мышей и крыс. Но если мысль о соседстве с ними вызывает дискомфорт, существуют простые и естественные способы сделать двор менее привлекательным для этих пресмыкающихся.

Поддерживайте газон в порядке

Высокая трава — это отличное убежище для змей, ведь в ней их не видно хищным птицам, например ястребам или совам. Регулярное кошение газона снижает риск появления незваных гостей. Особенно важно следить не только за обычным травяным покрытием, но и за декоративными или луговыми злаками. Если они растут плотными кустами, змеи не смогут свободно по ним перемещаться, в отличие от густого ковра газона.

Контролируйте кусты и деревья

Сильно разросшиеся кроны и ветви, касающиеся дома или сарая, дают змеям идеальное укрытие. Чтобы этого избежать, подрезайте ветки, особенно нижние. Оптимально оставить под деревьями и кустами свободное пространство высотой 60-90 см — так рептилий будет легче заметить.

Избавьтесь от завалов и мусора

Кучи дров, сухие ветки и другие залежи в саду превращаются в идеальное место для пряток. Чтобы снизить вероятность появления змей, храните дрова подальше от дома, а ветки и остатки кустарника своевременно убирайте.

Уберите лишние источники пищи

Змей привлекают грызуны, а тех, в свою очередь, манят кормушки для птиц. Падающие на землю семена становятся лакомством для мышей, а уже за ними приходят и змеи. Чтобы избежать такой цепочки, храните корм в металлических ёмкостях с крышкой, используйте поддоны под кормушками и регулярно очищайте их. Если питомцы едят на улице, остатки еды нужно убирать сразу.

Заделайте норы

Многие змеи селятся в чужих норах, брошенных грызунами. Если на участке есть такие углубления, их лучше сразу засыпать землёй и утрамбовать. Для надёжности можно сверху положить камень или металлическую сетку. Если яма снова открылась, значит, в ней ещё живёт прежний хозяин.

Установите насест для хищных птиц

Совы и ястребы — естественные враги змей. Чтобы привлечь их в сад, можно поставить насест: металлическую трубу высотой 4-6 м, заглублённую минимум на метр в землю. Наверх крепится деревянный брус длиной около 45 см. С такого наблюдательного пункта птицы легко заметят добычу.

Соорудите защитный забор

Если все меры не сработали, остаётся вариант оградить участок. Для этого используют сетку с размером ячейки не больше 6 мм или металлическую ткань. Высота ограды должна быть 60-90 см, при этом часть уходит в землю на 15 см. Верх желательно наклонить наружу под углом 25-30°, чтобы змеи не смогли перелезть.

Эти методы не нанесут вреда природе, но помогут снизить вероятность появления змей рядом с домом. Важно помнить: полное избавление от них невозможно, зато можно сделать участок максимально непривлекательным для пресмыкающихся.

