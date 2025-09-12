Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:13

Змея под капотом: как холодная осень превращает машины в приюты

Во Владивостоке очевидцы сняли на видео, как полоз уполз под припаркованный автомобиль

Необычный случай произошёл во Владивостоке: длинный полоз забрался в кузов припаркованного автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал "Новости Приморья и Владивостока".

Подробности происшествия

"В районе Никифорова полоз забрался в припаркованную машину. Судя по всему, в связи с сезонным понижением температур змея ищет себе теплое укромное местечко. Представляем удивление хозяина автомобиля, когда он обнаружит нежданного гостя", — говорится в сообщении канала.

Реакция очевидцев

Происшествие попало на видео: свидетели сняли момент, когда змея медленно уползла под чёрный автомобиль, устроившись в укрытии.

Что это значит

Эксперты отмечают, что с наступлением холодов змеи действительно могут искать тёплые места — и нередко выбирают подвалы, гаражи или автомобили. Владельцам машин рекомендуется быть внимательнее, особенно если транспорт стоит рядом с зелёными зонами.

