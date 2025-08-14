Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кобра
Кобра
© commons.wikimedia.org by Arthur Jamson is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:20

Кобра не танцует — она защищается: жестокий обман туристов

Кобры не танцуют под музыку: научное объяснение их реакции на движения

Вы когда-нибудь задумывались, как кобры реагируют на музыку? На первый взгляд может показаться, что эти удивительные существа танцуют под звуки дудочки. Однако реальность оказывается совсем другой.

Змеи и звук

Вспомните сцену из любимого мультфильма "Ну, погоди!", где волк с помощью дудочки пытается усмирить кобру. Множество подобных сюжетов создают у нас иллюзию, что змеи способны слышать музыку. Но на самом деле кобры практически не воспринимают звуки так, как это делают люди или другие животные. Их органы слуха устроены иначе.

Так почему же кобра реагирует на игру на дудочке? Всё дело в том, что змея следит за движениями инструмента, воспринимая их как потенциальную угрозу. Заклинатели змей, играя на дудочке, на самом деле создают иллюзию танца, стуча ногой по земле. Это создает вибрации, на которые кобра реагирует гораздо лучше, чем на звуки.

Способности змей

Змеи не имеют барабанных перепонок, но у них есть внутреннее ухо, связанное с челюстями. Это позволяет им ощущать вибрации, передающиеся по земле, что особенно важно для распознавания хищников или добычи. Однако они плохо слышат звуки, исходящие из воздуха, что делает их уязвимыми перед воздушной угрозой.

Таким образом, кобра не танцует под дудочку, а лишь реагирует на вибрации и движения. Это удивительное свойство змей делает их поведение еще более загадочным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему домашние кошки охотятся на птиц и грызунов сегодня в 12:56

Коты-убийцы: как один питомец может истребить сотни птиц

Зачем кошки приносят хозяевам мёртвых птиц? Это не просто жестокость — так питомцы проявляют любовь. Но как защитить пернатых и самого охотника? Читайте в статье!

Читать полностью » Безопасность собак в лифтах: что нужно знать владельцам животных сегодня в 12:41

Лифт — это не просто коробка: как сохранить спокойствие в поездке с собакой

Не упустите важные советы по безопасности вашей собаки в лифте. Узнайте, как избежать неприятностей и сделать поездки комфортными для всех!

Читать полностью » Гипертиреоз у кошек: как вовремя распознать и помочь питомцу сегодня в 11:20

Щитовидка кошки дала сбой: как вовремя распознать гипертиреоз и спасти питомца

Гипертиреоз у кошек — распространённое заболевание щитовидной железы. Узнайте о симптомах, факторах риска и современных методах диагностики и лечения, чтобы обеспечить своему питомцу долгую и здоровую жизнь.

Читать полностью » Хламидиоз у кошек: симптомы, лечение и как защитить питомца сегодня в 10:16

Красные глаза и вялость кошки: что скрывается за этими симптомами — проверьте питомца срочно

Хламидиоз у кошек: как распознать опасную инфекцию. Симптомы, диагностика и лечение хламидиоза у кошек. Как защитить питомца и избежать распространения болезни.

Читать полностью » Кошки и собаки помогают замедлить развитие деменции сегодня в 9:11

Держитесь за память: этот пушистый друг — секретное оружие против деменции

Ученые выяснили, что кошки и собаки способны замедлить развитие деменции у пожилых людей. Как это работает?

Читать полностью » Басенджи и сиба-ину и другие породы собак проявляют типичные для кошек повадки сегодня в 8:07

Мурлыкающие псы: 5 пород собак, которые больше похожи на кошек, чем вы думаете

Удивительно, но некоторые собаки переняли кошачьи привычки! Узнайте о 5 породах, чье поведение напоминает кошачье: от умывания до любви к высоте.

Читать полностью » Сон собаки рядом с человеком свидетельствует о полном доверии сегодня в 7:02

Собака всё чувствует: 7 трогательных знаков собачьей любви, которые невозможно подделать

Собака проявляет любовь по-особенному! Узнайте о 7 способах, которыми ваш питомец выражает привязанность: от взгляда до "подарков".

Читать полностью » Что не любят кошки: привычки хозяев, которые портят жизнь питомцу сегодня в 6:12

Дом, полный ловушек: вот что каждый день сводит кошек с ума и лишает сна

Узнайте, что вызывает стресс у кошек. Запахи, звуки, действия хозяев — всё это влияет на их комфорт. Обеспечьте питомцу спокойную жизнь.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Renault и Geely начнут выпуск электрокроссоверов на платформе GEA
Еда

Три правила варки картофеля: крупная нарезка, мало воды, соль в конце
ДФО

Приамурье наращивает производство отечественных семян сои для полного импортозамещения
Культура и шоу-бизнес

Певец Shaman выступит в Пхеньяне на концерте к 80-летию освобождения Кореи
Красота и здоровье

Доктор Рышавка о важности микробиома: от рака до настроения — что мы не замечаем
Питомцы

Как правильно давать таблетку собаке — рекомендации ветеринаров
Красота и здоровье

Не стойте в бездействии: важные советы по восстановлению в летнюю жару
Туризм

Более 70% территории Гонконга занимают природные ландшафты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru