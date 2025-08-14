Спасали змею — разгромили ванную: странная история из дома Тейлор Свифт

Представь: ты гостишь у знаменитой подруги, и вдруг всё превращается в хаос из-за… змеи. Именно так и произошло с актрисой Зои Кравиц.

Во время интервью в шоу Сета Майерса она вспомнила курьёзный случай, случившийся в начале 2025 года. В то время в Лос-Анджелесе бушевали лесные пожары, и Зои вместе с матерью, актрисой Лизой Боне, временно поселились в доме поп-иконы Тейлор Свифт. Всё шло спокойно, пока в историю не вмешалась домашняя питомица Лизы — змея.

Как всё началось

По словам Кравиц, мать решила ненадолго выпустить рептилию из террариума. Но та тут же скрылась в небольшом отверстии за шкафчиком в ванной. Сначала Зои и Лиза пытались вернуть беглянку своими силами, но вскоре стало ясно: без посторонней помощи не обойтись.

В ход пошёл сторож дома, вооружённый ломом. Попытка спасти змею превратилась в настоящую операцию по демонтажу.

Ремонт за одну ночь

"Мы выдрали плитку, поцарапали стены. Мы полностью разгромили ванную комнату Тейлор", — призналась Кравиц.

По её словам, помещение оказалось в плачевном состоянии, а Свифт узнала об этом ещё до того, как подруга успела позвонить и извиниться.

Кравиц предложила оплатить ремонт и, не упустив возможности пошутить, добавила, что следующий альбом певицы, возможно, получит название "Orpheus" — в честь змеи её матери.